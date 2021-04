Bones: por onde anda o elenco da série policial?

Você sabe #PorOndeAnda o elenco de Bones? A série policial teve sua 12ª e última temporada exibida em 2017. Ainda assim, o seriado continua como um dos mais aclamados do gênero, conquistando fãs ao redor do mundo. E, claro, muito disso se deve ao elenco extremamente talentoso que chamou a atenção dos espectadores desde o primeiro episódio. Porém, onde será que eles estão hoje?

Para matar um pouquinho as saudades da série Bones, fomos procurar mais informações sobre a carreira do elenco e seus projetos futuros.

Vamos conferir por onde anda o elenco de Bones?

Emily Deschanel

Emily Deschanel interpretou a Dra. Temperance Brennan desde que tinha 28 anos de idade. Logo, com a gravação de cerca de 20 episódios por ano, a carga de trabalho exigiu muito da atriz e ela tirou um tempo para ela mesma após o término da série.

Uma de suas participações mais importantes na televisão foi a dublagem dela mesma em The Simpsons, num episódio no qual a atriz faz uma audição para interpretar Marge Simpson.

Além disso, ela também interpretou Marina Raskova no show de comédia Drunk History e interpretou Angela na série Animal Kingdom, da TNT, em 2019. Agora em 2021, a atriz foi confirmada na série The Rookie, série na qual ela vai interpretar a ex-esposa do protagonista.

David Boreanaz

Se Emily Deschanel manteve uma carreira mais tranquila desde o fim da série policial, o mesmo não pode se dizer de seu colega de elenco, David Boreanaz. A carreira do ator foi bastante agitada desde que ele se despediu de Seeley Booth. Logo após a finalização da última temporada de Bones, ele se juntou ao elenco de SEAL Team, um show militar da CBS, como Jason Heyes. Ele participa do programa até hoje!

Michaela Conlin

O elenco de Bones também contava com Michaela Conlin como Angela Montenegro. E por onde anda ela agora? Depois que a série policial foi finalizada, ela interpretou Sharon Chen em alguns episódios de Here and Now, da HBO.

Infelizmente, a série foi cancelada. Mas, Michaela não perdeu tempo e já se juntou ao elenco de Yellowstone, da Paramount Network, na qual atua desde 2018. Mais recentemente, em 2020, ela estrelou no filme Bad Trip, da Netflix, ao lado de Eric Andre e Tiffany Haddish.

T.J. Thyne

Outro ator que levou uma carreira mais tranquila desde o fim de Bones foi T.J. Thyne. Ele participou de um episódio de Law and Order: SVU e da série Gentefied, da Netflix. Em 2019, participou também do filme How High 2. Porém, fora os três títulos, o ator se manteve longe da televisão.

Tamara Taylor

Apesar de não ser uma personagem original da série Bones, Tamara Taylor conquistou muitos fãs com seu papel como a Dra. Camille Saroyan. Depois de seu papel no seriado, ela assumiu a identidade de Oumou Prescott, uma advogada em Altered Carbon, série de ficção científica. Já em 2020, ela interpretou Deloris Allen em October Faction, provando seu talento para o gênero de sci-fi.

