Boninho aliviou? Arthur reclama de monstro e ganha ‘colher de chá’; entenda · .

Arthur Picoli ganhou uma folga logo depois de reclamar do castigo do monstro no BBB21. O momento de trégua, no entanto, só aconteceu porque a produção iniciou uma manutenção externa para montar uma ação patrocinada. Ele e Pocah foram liberados da roupa de samambaia apenas durante o evento.

Nas redes sociais, fãs de Juliette Freire começaram a reclamar da “colher de chá” de Arthur, que estava dormindo, em vez de ficar revezando a base com Pocah. Os internautas acusaram J. B. Oliveira, o Boninho, de aliviar o castigo depois das reclamações do crossfiteiro.

A torcida da paraibana alegou que, quando ela foi colocada em um monstro de revezamento pelo preparador físico, o capixaba dizia que gostaria que chovesse para que a doença dela piorasse. Eles não gostaram de ver que as regras do castigo haviam “mudado” após as reclamações.

Vale ressaltar que, apesar das acusações, nenhuma regra foi mudada. O capixaba reclamou durante toda a manhã do castigo, afirmou que viraria motivo de voto e até pensou em desistir, mas não foi poupado do revezamento.

Arthur só deixou a base depois que a produção anunciou a manutenção externa e mandou todos para dentro da casa. Caio Afiune, que estava fazendo companhia a ele, também entrou.

Confira abaixo algumas reclamações nas redes sociais:

Ah não, erradíssimo isso aí de mudar o monstro porque Arthur foi pedir viu? O Projota até entendo pela crise que ele teve e foi só o capacete da fantasia, Juliette mesmo doente e Fiuk aguentaram o monstro até o fim, todo mundo aguentou na real, só o bebezão que não.

— titia arielly (@arisuspensa) April 10, 2021

Arthur pediu para diminuir o tempo do monstro, agora não precisa ficar lá o tempo inteiro porque se não ele não aguentaria e pediria pra sair

— titia arielly (@arisuspensa) April 10, 2021

não pô mas é só ameaçar sair do jogo que as regras mudam? quer sair, aperta a porra do confessionário e vaza

— ma ri. (@acostumadinha) April 10, 2021

Achei podre mudarem a regra do monstro só porque o arthur ameaçou sair do programa, fiuk ficou 9 horas, juliette ficou 14 horas e ainda por cima doente. E não teve essa palhaçada #BBB21

— gio! 🌵 (@oxegio_) April 10, 2021

Se a produção mudou a regra pra favorecer o Arthur e a Pocah no monstro isso é falta de respeito com os outros que aguentaram e não pediram nada. Boninho mais uma vez mostrando que é só um mimadinho pedir algo que ele acata com sorriso no rosto.#BBB21

— Mel 🌈📚🌵 (@HoneyRogers32) April 10, 2021

