Boninho desmente que o BBB21 será o último nas redes sociais: ‘Pegadinha’

Após responder um comentário nas redes sociais afirmando que o ‘BBB 21’ seria o último, Boninho explicou aos fãs do programa na manhã desta terça-feira (20) que era uma pegadinha. De acordo com a Quem, através de um vídeo publicado no seu Instagram, o diretor disse que foi uma brincadeira.

“Imagina só, duas e meia da manhã e alguém me pergunta ‘vem cá, quando vai ter inscrição do Big Brother?’. Duas e meia da manhã? E eu respondo que não vai ter mais. ‘Você não entendeu que esse é o Big dos Bigs?’. Gente, pegadinha. Quando vai ter inscrição? Também não sei”, desabafou ele.