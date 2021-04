Boninho diz que deu bronca em diretor por aplicar punição em Juliette · .

Em interação com seguidores nesta quinta-feira (15), J.B. Oliveira, o Boninho, comentou sobre uma punição que Juliette Freire havia recebido dois dias atrás por fazer um tutorial de maquiagem no BBB21. Em um tom meio debochado, o chefão do reality da Globo falou que havia dado uma bronca no diretor do programa por retirar as 100 estalecas da paraibana.

“Gente, só agora entendi a história da Juliette. Que é isso? A tadinha tava só maquiando e não deixaram. Já dei uma bronca no diretor. Não pode, né? Tadinha. Ela pode maquiar o que ela quiser. Faz parte do jogo. Que coisa, né?”, disse ele, em vídeo publicado na ferramenta Stories durante a madrugada.

Boninho é o diretor de gênero Variedades da Globo, responsável por todos os realities da emissora. O Big Brother Brasil tem uma regra de que os participantes não podem fazer marketing da própria profissão, conforme os próprios competidores revelaram em conversa depois que Juliette foi punida –em certos casos, há exceções.

Na terça-feira (13), ela perdeu 100 estalecas após fazer um tutorial de maquiagem com produtos de uma das patrocinadoras do programa. Enquanto maquiava Thaís Braz, bem ao estilo blogueira, ela explicou a utilização dos produtos e levou uma bronca da produção: “Juliette: Você é participante, não maquiadora”.

Após a paraibana ficar sem graça, João Luiz Pedrosa, Viih Tube, Camilla de Lucas e Pocah, que também estavam no quarto acompanhando a “aula”, deram risada da situação. “Podia dormir sem essa, né, Juliette?”, brincou Viih.

“Ela pode maquiar, mas não pode ficar explicando”, disse João após algumas pessoas não entenderem o motivo do esporro. “É que aqui você não pode fazer marketing da sua própria profissão. Eu imaginei que ia dar alguma coisa”, afirmou a youtuber.

Camilla emendou: “Acho que fazer o tutorial pode, igual eu já fiz na Thaís. ‘Passa a base aqui’… Mas, como foi brincando… Não sei”. “É outra coisa. Depois [te explico]… Você entendeu o que é?”, respondeu Viih, que desconversou o tema junto a João.

Juliette questionou para as influenciadoras digitais do BBB21: “Quando vocês falam negócio de blogueiragem, parceria, também levam [punição]?”. “Leva. Eu sempre levo. Já perdi até estaleca por isso, porque falei de agência”, respondeu a youtuber.

O perfil oficial da marca de maquiagem chegou até a fazer uma post sobre o caso. “Ju, não precisa se preocupar. Aqui fora você poderá fazer quantos tutoriais quiser com as minhas makes, ok? Tem muita gente esperando, inclusive eu”, escreveu a marca, em primeira pessoa.

Assista abaixo ao vídeo de Boninho comentando a situação:

O Boninho deu uma bronca no diretor que proibiu a Juliette de fazer maquiagem 🆘 pic.twitter.com/OluLoRODBk

— Gio #BBB21 ☕️ (@GiovanneTeamBR) April 15, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#35 – Viih Tube, Juliette e as amizades tóxicas do BBB21” no Spreaker.