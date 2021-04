Boninho diz que participante do BBB19 recusou convite para No Limite; saiba quem · .

J.B. Oliveira, o Boninho, revelou neste sábado (17) que chamou Carol Peixinho para participar da nova edição do No Limite, reality que terá apresentação de Andre Marques e estreia no próximo mês. No entanto, a participante do BBB19 recusou o convite do diretor da Globo.

“Convidamos a Carol para fazer o No Limite, e ela… declinou. Então, não vai ter peixinho no No Limite”, disse o chefão do Big Brother Brasil em comentário no Instagram. A baiana não fez nenhum comentário sobre o reality show, que terá a lista oficial de participantes revelada pela emissora ainda neste mês.

O novo No Limite volta ao ar com participantes que já disputaram o Big Brother Brasil. A Globo marcou para 11 de maio a estreia do programa, exatamente uma semana depois da final do BBB21. A atração será apresentada por Andre Marques.

Ao contrário do BBB, o No Limite não vai ao ar todos os dias. Segundo o planejamento da Globo, o reality será exibido uma vez por semana, sempre às terças-feiras. Serão 11 episódios, com a final programada para 20 de julho.

De acordo com o plano comercial, a atração terá 18 participantes que serão divididos em três grupos diferentes.

Veja a publicação: