Boninho lamenta morte de Susan Mello, blogueira vanguardista fanática pelo BBB · .

J.B. Oliveira, o Boninho, lamentou a morte de Susan Mello, blogueira vanguardista fanática pelo Big Brother Brasil desde os primórdios das redes sociais. “A Susan era uma dessas pessoas que paravam tudo para viver essa loucura. Criou até um blog, o De Cara Pra Lua”, relembrou o diretor do BBB na madrugada deste domingo (18).

Em seu perfil no Twitter, Boninho compartilhou uma foto antiga de Susan em frente ao computador dela, em que aparece com o site aberto no navegador. Atualmente, o blog está fora do ar. Segundo relatos de amigos nas redes sociais, a fã de BBB morreu de câncer.

“Assim como os cactos e muitos outros, a gente vive dividindo nosso BBB com um time de apaixonados. Que nos amam, torcem e viram guardiões da nossa história”, começou o marido de Ana Furtado, referindo-se à torcida da participante do BBB21 e paraibana Juliette Freire que se denominam cactos.

“A Susan Mello era uma dessas pessoas que paravam tudo para viver essa loucura. Criou até um blog, o De Cara Pra Lua. Era o início da era das redes. Hoje ela nos deixou, mas sua paixão pelo que fazemos vai ficar pra sempre nos nossos corações. Obrigado, Susan, a gente faz o BBB pra você. Descansa em paz”, homenageou o diretor da Globo.

Devido ao tratamento contra o câncer, a última edição do Big Brother Brasil que Susan acompanhou foi o BBB18.

Confira a publicação de Boninho:

Quem foi Susan Mello

Em uma entrevista ao site Vila Mulher, em 2010, Susan Mello falou sobre sua história com o Big Brother. A então gerente de banco se apaixonou pelo reality e dedicava suas horas vagas e até suas férias para acompanhar o início e o desenrolar de cada temporada.

Telespectadora desde a primeira edição (2002), Susan criou o blog De Cara Pra Lua em 2004, assinou o pay-per-view pela TV (numa época em que não existia Globoplay), comprou equipamentos para gravar o programa enquanto trabalhava em um banco, além de câmeras para realizar entrevistas ao vivo com eliminados.

“Meu marido ajuda nas atualizações quando estou trabalhando e discute comigo sobre o que assistimos, fazemos uma espécie de dupla de criação. Eu tenho o PPV (pay-per-view) em meu quarto. No escritório montamos um estúdio com gravador de DVD e o programa de captura de TV”, contou a bancária.

“Nós adquirimos duas máquinas de filmar, uma máquina fotográfica semiprofissional e dois laptops. Dessa maneira, temos como transmitir as entrevistas ao vivo no De Cara Pra Lua para nossos leitores”, completou a anfitriã de conversas.

“A gente já fez entrevistas ao vivo com Fani [Pacheco], Marcelo Arantes, Iris Stefanelli, Sabrina Sato, Francine [Piaia], Max Porto, Jean Wyllys, entre outros”, listou Susan.

A paixão virou um sucesso tão grande, que a blogueira foi notada por Boninho e até Pedro Bial, o apresentador antecessor de Tiago Leifert e que comandou o reality show por 14 anos.

O De Cara Pra Lua chegou a bater 35 mil acessos diários de fãs das análises e entrevistas, além de textos e vídeos da bancária. Na época do BBB10, a dona do blog torcia por Dicesar. “À medida que [Marcelo] Dourado e sua turma foram ganhando confiança com os resultados dos paredões, o Di passou a sofrer uma perseguição velada”, defendeu a especialista em BBB.

Pioneira na cobertura do reality da Globo, Susan Mello já via a obsessão de torcidas como um problema para os fãs moderados do Big Brother Brasil. Questionada pela jornalista Juliana Lopes, do Vila Mulher, se iria sentir saudade do programa, ela foi enfática: não.

“Esse ano, por mim, ela [edição] já poderia ter acabado. O BBB está perdendo seu encanto devido a esse envolvimento grande das torcidas. Eu fico pensando qual será o futuro das edições com o resultado dos paredões ficando restrito a um grupo pequeno que tem organização para votar o dia inteiro e mais de uma vez em cada participante”, opinou.

“Não sei se seria o momento de se pensar em abandonar os paredões recordes para valorizar os votos únicos. Com tudo isso, quando o programa termina, eu mais comemoro do que me entristeço”, finalizou a blogueira.

