Boninho zoa Caio por machucar o pênis no BBB21 e é censurado pelo Instagram · .

Caio Afiune teve um problema inusitado na madrugada desta sexta-feira (2) no BBB21. Ao tentar depilar a virilha, o fazendeiro errou o corte e acabou machucando o pênis. Ele falou sobre o “acidente” com outros participantes. Chefão do reality show, J.B. Oliveira, o Boninho, não poupou o melhor amigo de Rodolffo, postou uma piada na web nesta tarde e acabou censurado pelo Instagram.

“A gente sabe que a Gillette [patrocinadora do BBB21] bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou! [risos]. E aí, Eri Johson: pra que?”, questionou o diretor da Globo.

Na publicação, Boninho compartilhou o print do momento em que Caio estava mexendo na bermuda tentando amenizar o dano causado. A imagem estava com outra frase de zoeira: “Atenção! Gillette não faz milagre nem vem com visão noturna”, ironizou ele.

Minutos depois de fazer o post no Instagram, a rede social tirou o conteúdo do ar por considerar “sexual”. O diretor fez um novo post sobre o tema. “O Instagram bloqueou a minha publicação por achar que é conteúdo sexual. Gringo não entende que isso é só uma falta de noção e de higiene, imaginem quanto pelo no chão. Olha, Instagram, mais humor por favor!”, pediu.

Não demorou muito para a plataforma voltar a censurar a imagem usada por Boninho, que compartilhou novamente, mas dessa vez sem a foto de Caio mexendo nas partes íntimas. “Se o Instagram bloquear de novo, posso pedir música no Fantástico”, escreveu o chefão do BBB21.

Depois de ter saído da prova de resistência, Caio aproveitou que a casa estava vazia e tentou aparar os pelos. “Fui cortar um pouco de cabelo da virilha com a maquininha e arranquei uma lasca do couro do pau. Ficou branco e agora tá sangrando”, reclamou o fazendeiro em conversa com Fiuk no quarto Cordel.

“Fez curativo?”, perguntou o cantor. “Não, eu passei um creme lá pra ver se serve. Tá ardendo velho, tá sangrando”, comentou Caio. Confira o post do diretor zoando a trapalhada do brother abaixo:

