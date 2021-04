Lilia Cabral chorou durante entrevista ao Mais Você nesta sexta-feira (16). A intérprete de Maria Marta em Império –novela atualmente reprisada no horário nobre da Globo– não conteve a emoção ao assistir a uma cena dramática da filha, Giulia Bertolli, em Malhação – Toda Forma de Amar (2019). “Que bonitinha, olha só”, declarou a artista.

A veterana disse que o elogio não foi só pelo fato de a atriz de 24 anos ser sua filha. “Eu gosto de atores jovens. Justamente porque quando eu comecei, tive colaboração de muita gente que eu jamais vou esquecer”, disse ela.

Lilia contou no bate-papo com Ana Maria Braga que nem sempre orienta com detalhes a herdeira sobre o trabalho de atuação. “Claro que a minha filha me pede ajuda, muitas vezes. Mas na maioria das vezes eu falo pouco, porque eu quero que ela descubra. Essa cena [que a emocionou], por exemplo, eu não me lembro de ela ter estudado comigo”, comentou.

Na sequência exibida no matinal, Meg (personagem de Giulia) desabafava com Beto (John Buckley) sobre enfrentar uma gestação sem o namorado por perto.

“De onde ela tirou esse movimento interior para falar essas coisas, de lição de vida ou de descobertas também não sei. Porque ela não vive isso. Ela estava grávida em Malhação, então ela não vive isso [na vida real]. É aí que a gente sabe que ela escolheu a profissão que ela, de fato, gosta. Ela é atriz, sempre quis ser atriz e vai trilhar o caminho dela muito bonitinho”, afirmou Lilia.

“A ajuda que eu dou a ela é profissional. Eu não passo a mão na cabeça, não concordo nem protejo como mãe de atriz. O que eu falo para ela eu falei para a Sophie Charlotte [filha dela em Fina Estampa], Adriana Birolli [Maria Marta na primeira fase de Império], falei para todas.”

Neste momento, Ana Maria Braga exibiu um vídeo gravado por Giulia tecendo elogios à mãe. “Eu te amo muito. Ao longo destes últimos meses a gente tem se aproximado cada vez mais. Tenho muito orgulho e admiração pela pessoa, mãe e atriz que você é. Muito obrigada por cada conversa, cada dica, cada abraço e pequeno detalhe que você faz e que, para mim, significa muito”, disse a jovem.

Emocionada, Lilia brincou: “É linda demais. E quem vê pensa que é toda delicadinha, mas é um azougue [risos]”, disse ela sobre a filha ter muita vivacidade e inquietude.

A artista também se emocionou ao ver um depoimento de Alexandre Nero, intérprete de José Alfredo na trama de Aguinaldo Silva. Além disso, Lilia comentou a fama que levou como “rainha das reprises” por ter aparecido em Fina Estampa (2011), A Força do Querer (2017), Laços de Família (2000) e agora Império.

Assista aos vídeos abaixo:

Ahhhh… Lilia Cabral emocionada ao falar da filha! ❤️ #MaisVocêpic.twitter.com/J7yDCchozX

— TV Globo em 🏠 (@TVGlobo) April 16, 2021

Referência como atriz, Lilia Cabral deixa conselho para quem está começando a carreira. Uma aula! 👏 #MaisVocêpic.twitter.com/n3SAhEgzFl

— Mais Você (@MaisVoce) April 16, 2021

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia