Borderlands 3: Director’s Cut já está disponível como DLC!

O mais novo conteúdo inédito de Borderlands 3 já está entre nós! A surpresa acabou sendo vazada um pouco mais cedo, quando o site da PEGI revelou um registro de Borderlands 3: Director’s Cut em versões para todas as plataformas:

The PEGI website lists Borderlands 3: Director’s Cut for PC, PS4/5, XBO, XSX/S.. and Switchhttps://t.co/4c5amOrYlv pic.twitter.com/30PFLGz5ZJ — Nibel (@Nibellion) April 8, 2021

Entre as poucas informações presentes no site do órgão de classificação etária já constavam a data de lançamento (8 de abril de 2021) e a confirmação de que o DLC chegaria para o PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, o que foi confirmado horas depois no site oficial do jogo.

A expansão inclui novos mapas e missões e faz parte do Passe de Temporada 2, além de ser um brinde para todos que compraram a Borderlands 3 Ultimate Edition. Também é possível adquirir essa DLC separadamente em todas as plataformas. Confira o seu trailer de lançamento:

