Borussia Dortmund x Manchester City : data, hora e canal desse duelo da Champions League | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Borussia Dortmund x Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 14h30, no Signal Iduna Park, pelo segundo jogo das quartas de final da Champions League. A transmissão da partida ficará por conta do canal fechado na TNT e no Facebook da TNT Sports.

A equipe alemã terá dificuldades para passar de fase. A esperança é o jovem Haaland, que inclusive deu uma assistência para Reus que marcou um gol no último duelo.

O Borussia precisa vencer por 1 a 0 ou por qualquer placar por dois gols de diferença. Caso vença por 2 a 1 , levam o confronto para a prorrogação.

Borussia em campo. (Foto: Getty Images)



O Manchester City tem a vantagem de jogar por um empate, fora de casa para avançar pela segunda vez em sua história para às semifinais. A primeira vez que foi tão longe na competição foi em 2015/16.

Caso o placar acabe em 2 x 1 para o time alemão, a partida irá para a prorrogação. O destaque do último duelo foi o atacante De Bruyne.

Manchester City comemorando gol. (Foto: Getty images)



Borussia Dortmund x Manchester City: como e onde assistir AO VIVO na TV:

