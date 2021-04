Borussia Dortmund x Manchester City: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE esse duelo da Champions | Futebol AO VIVO

Borussia Dortmund x Manchester City jogam nesta quarta-feira (14), às 14h30, no Signal Iduna Park, pelo segundo jogo das quartas de final da Champions League. A transmissão da partida ficará por conta do canal fechado na TNT e no Facebook da TNT Sports. Aqui no Bolavip Brasil você pode acompanhar a partida em tempo real.

A equipe de Dortmund sabe que terá muitas dificuldades para seguir adiante na Champions. E a esperança do time alemão está no jovem Haaland, que inclusive deu a assistência para Reus marcar o único gol do Borussia no jogo da ida.

O Borussia precisa vencer por 1 a 0 ou por qualquer placar acima de dois gols de diferença. Caso vença por 2 a 1 , leva o confronto para a prorrogação.

Jogadores do Borussia, antes da pandemia. Foto: Getty Images



No lado do Manchester City, a vantagem fará o time jogar com menos pressão, pois se classificar ocm qualquer empate. Fora de casa, se fizer dois gols ou mais, pode até perder por um gol de diferença que irá avançar pela segunda vez em sua história para às semifinais.

MAnchester City quer a vaga nas semifinais. Foto: Getty Images



Borussia Dortmund x Manchester City: como e onde assistir AO VIVO na TV:

