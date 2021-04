Bota aplica goleada e Chamusca aponta evolução: “equipe começando a assimilar”; Matheus Nascimento faz seu primeiro gol como profissional

Neste domingo (25), Botafogo aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Macaé na última rodada da Taça Guanabara. O placar elástico contou com o primeiro gol de Matheus Nascimento jogando pelos profissionais do Glorioso. Ao final da partida, o técnico Marcelo Chamusca comentou os efeitos positivos que o gol inaugural pode fazer para a joia promissora de General Severiano.









“Ele estava ansioso porque é um jogador de muita qualidade técnica, com bom poder de finalização e a maior virtude dele ainda não estava conseguindo ser transferida para o jogo, mas hoje conseguiu. Acredito que, com esse gol, vai ganhar confiança e a tendência é ele crescer porque é um jogador e muito potencial”, declarou Chamusca para completa fazendo uma relação entre Matheus e o momento em que vive o Bota:

“Ele é um atleta muito jovem. Se você for analisar o histórico de Matheus, é um jogador que subiu do sub17 direto para o profissional, jogou pouquíssimos jogos no sub20 e está tendo oportunidade de jogar. Em um momento em que a gente ainda está trabalhando para encaixar melhor a equipe, que não é o momento ideal, mas pela nossa necessidade tivemos que colocar o Matheus”, pontuou o técnico.

25/04/21 o dia que eu realizei meu sonho, o 1º gol como profissional. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todas as pessoas que sempre me apoiaram. Muito feliz e motivado para a sequência!! ❤️����#FazoM pic.twitter.com/b46jqckiny — ��������������������✟ (@M_Nascimento09)

Para finalizar, Chamusca falou da importância do resultado diante do Macaé, pois além da vitória, o Bota convenceu com o futebol apresentado:

“O resultado foi muito importante para nós, e não é só ganhar. A gente poderia ter vindo aqui, ter ganho, muitos adversários ganharam do Macaé, mas nós ganhamos jogando com autoridade, ganhamos construindo, fizemos gols com construções de jogadas, na maioria deles na verdade. Isso nos dá um alento de que a equipe está começando a assimilar e começando a ter uma cara em relação a mecânica de jogar. Isso é muito importante para nós”, finalizou.

Com a vitória, o Botafogo subiu para a sétima colocação do Campeonato Carioca. Assim, o clube de General Severiano vai encarar o Nova Iguaçu na fase semifinal da Taça Rio. Se o Glorioso passar para a final, enfrenta o vencedor da partida entre Vasco e Madureira.