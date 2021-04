Botafogo avalia elenco e Freeland buscará até 4 nomes no mercado; posições carentes foram definidas pelo clube

Acumulando resultados ruins na última semana, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e já não tem chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Carioca. Sendo assim, o clube foca agora todas as atenções na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, grande objetivo da temporada.

Para isso, o Glorioso vai em busca de novos reforços no mercado antes da disputa do torneio nacional, que começará no fim do mês de maio. São posições pontuais onde o elenco ainda precisa de novos nomes, que serão buscados pelo diretor de futebol do Botafogo Eduardo Freeland.

Segundo a informação do site Globoesporte.com, o clube carioca vai em busca de um lateral-direito, um volante, um meia-armador com características de armação das jogadas e um centroavante. Na defesa, Jonathan assumiu a lateral, mas a tendência é que chegue outro ala para disputar posição.

Foto: Vitor Silva/Botafogo



No meio de campo, com as fracas atuações de Luiz Otávio e Rickson e a lesão de Kayque, um novo nome será buscado no mercado. Já o meia-armador é uma figura que o clube não encontrou em Marco Antônio e Felipe Ferreira, jogadores buscados recentemente, mas atletas da posição que possuem características diferentes.

Na frente, com a saída de Matheus Babi há as opções do garoto Matheus Nascimento e de Rafael Navarro. Enquanto o primeiro não recebeu tantas oportunidades com Chamusca, o segundo também é outro integrante do departamento médico.