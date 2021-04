Botafogo bate na mesa e exigência trava transferência de Babi para o Athletico; Bota não abre mão de porcentagem

O que era dado como bem encaminhado, acabou virando um caso arrastado por conta de um imbróglio. A transferência de Matheus Babi ao Athletico-PR estava praticamente acertada com o Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos do atacante, mas o Botafogo faz uma exigência para liberar o jogador, pois Babi tem contrato por empréstimo até dezembro de 2021.









O Serra Macaense fechou a negociação com o Athletico por 1 milhão de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual). Entretanto, o Glorioso pediu R$ 3 milhões e 5% dos direitos de uma futura venda. O Rubro-Negro do Paraná concordou em partes: oferece o valor da negociação, mas não concorda com a porcentagem.

A negociação passa por General Severiano, pois o Glorioso tem direito a receber 40% do valor da transação, por direito de vitrine. Com a falta de consenso, as tratativas ficaram adormecidas. Nesse problema, ainda tem o fato de Matheus Babi já ter demonstrado em algumas oportunidades que deseja mudar de ares.

As tratativas esfriaram com a discordância entre as partes, mas as diretorias do Alvinegro da Estrela Solitária e o Athletico-PR serão retomadas ainda nesta semana, e prometem muita conversa para que se chegue a um acordo que agrade todos os lados.