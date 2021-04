Botafogo “bate o pé” e negociação por Matheus Babi ganha mais capítulos; atacante era dado como certo no Athletico

O mercado da bola continua muito agitado no Brasil, principalmente pelo fato de que os clubes buscam opções mais palpáveis, já que a questão financeira acaba impedindo uma investida mais ousada. Jogadores que atuam no país são os mais desejados no momento.









Neste cenário, o Botafogo viu o assédio sobre o atacante Matheus Babi aumentar nas últimas semanas, já se preparando para perder o jogador para a sequência da temporada. Dentre os interessados, Athletico-PR e Fluminense surgiram como os principais candidatos, só que os tricolores desistiram do jogador nesta semana.

Diante disso, tudo parecia certo para que o Furacão tivesse sucesso na negociação. No entanto, mesmo com o time paranaense já tendo acertado o valor a pagar ao Serra Macaense-RJ, que detém os direitos econômicos do atleta, ainda não chegou a um acordo com os alvinegros, que têm contrato de empréstimo com o atacante até o fim de 2021.

Negociação com o Botafogo vem sendo mais complicada – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



É necessário negociar com os cariocas pelo fato de que vão receber 40% do valor da transação, por direito de vitrine. Além disso, o time da estrela solitária quer manter um percentual de uma futura venda, algo que ainda vem sendo discutido nos bastidores, conforme publicou a ESPN.

Mesmo assim, ainda é certo o fato de que Athletico e Botafogo vão seguir negociando nos próximos dias, visando um desfecho favorável para ambos. O próprio jogador já demonstrou em algumas oportunidades que deseja mudar de ares.