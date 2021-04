Botafogo consegue gol no último lance, mas perde para o ABC nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil

Virou sina. O Botafogo foi eliminado, mais uma vez, precocemente da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O time carioca foi muito mal na decisão por pênaltis e deu adeus ao torneio nacional. No tempo normal, houve empate em 1 a 1. Maycon Douglas abriu o placar para o time da casa, mas Gilvan, no último minuto de jogo, deixou tudo igual e levou o confronto para as penalidades.

Na decisão por pênaltis, o Alvinegro Potiguar derrotou o carioca por 4 a 1. Com o resultado, o ABC arrecadou R$ 1,7 milhão e avança na competição. Enquanto isso, o Glorioso está eliminado e tem pela frente apenas o Cariocão e a Série B.

O ABC volta à campo no próximo domingo, contra o América-RN, às 16h, pelo Campeonato Potiguar. Já o Botafogo encara o Fluminense, no sábado, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

ABC LARGA NA FRENTE

O ABC controlou os primeiros minutos de partida e logo aos 10 minutos conseguiu abrir o placar. Após corte de Gilvan, a bola sobrou para Maycon Douglas, que dominou, passou por Luiz Otávio com facilidade e bateu firme e rasteiro no canto direito de Douglas Borges.

PRIMEIRO TEMPO INEFICAZ

Apesar de ter terminado a primeira etapa quase 70% de posse de bola, o Botafogo não esteve perto de conseguir o empate. Durante os primeiros 45 minutos do partida, o Glorioso conseguiu cinco finalizações, mas nenhuma teve a direção do gol de Welligton.

FINALMENTE, O BOTAFOGO APARECE

Aos 25 minutos do segundo tempo, o Alvinegro Carioca conseguiu a primeira finalização a gol. Marcinho experimentou de longe, e obrigou o goleiro Welligton a fazer boa defesa. Warley conseguiu pegar o rebote, mas o chute foi na direção de Welligton, que mesmo sentado, fez a defesa.

SUSTO



Aos 27 minutos da etapa final, Matheus Frizzo, do Botafogo, levou a pior em choque de cabeça com Janderson, do ABC. O jogo precisou ser paralisado e o camisa 45 foi levado de ambulância para um hospital.

“TEM COISAS QUE SÓ ACONTECEM COM O BOTAFOGO”

No último lance do jogo, surge um herói improvável. Na cobrança de escanteio aos 57 minutos do segundo tempo, Gilvan sobe sozinho e cabeceia forte para levar a partida para os pênaltis,

ALEGRIA QUE DURA POUCO

Nos pênaltis, o ABC derrotou o Botafogo por 4 a 1. Cesinha e Marcinho desperdiçaram pelo lado do Glorioso, e Janderson marcou para o Alvinegro Potiguar, que segue vivo na terceira fase.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 (4) x (1) 1 Botafogo

Data-Hora: 14/04/2021, às 21h30

Estádio: Frasqueirão, em Natal (RN)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Cartões amarelos: Matheus Frizzo (BOT) Marcílio e Welligton (ABC)

Cartões vermelhos: –

Gols: Maycon Douglas (1-0) (10’/1ºT) Gilvan (1-1) (571/2ºT)

PÊNALTIS: 4×1

ABC:

– Marcílio (CONVERTEU)

– Alef (CONVERTEU)

– Marcos Antônio (CONVERTEU)

– Janderson (CONVERTEU)

Botafogo:

– Ricardinho (CONVERTEU)

– Cesinha (PERDEU)

– Marcinho (PERDEU)

ABC

Welligton; Netinho, Helitão, Vinícius Leandro e Victor Lindenberg; Vinícius Paulista (Alef 23’/2ºT), Diego Valderrama (Marcílio 38’/2ºT), Janderson e Alan Pedro (Juninho Quixadá 38’/2ºT); Maycon Douglas (Willian Anicete 38’/2ºT) Vitinho (Marcos Antônio 19’/2ºT). Técnico: Silvio Criciúma.

BOTAFOGO

​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Rafael Carioca Paulo Victor 17’/2ºT); Luiz Otávio (Warley 00’/2°T), Matheus Frizzo (Cesinha 27’/2ºT); Felipe Ferreira, Ricardinho e Marco Antônio (Marcinho 00’/2ºT); Matheus Nascimento (Gabriel 20’/2ºT). Técnico: Marcelo Chamusca