Botafogo dá ‘férias’ a 6 jogadores e saídas podem permitir reforços do Carioca; Chay, da Portuguesa, é pivô de sondagens do Brasil

A limpa no Botafogo não para. Na noite desta terça-feira (06), a diretoria anunciou férias a 6 jogadores fora dos planos do técnico Marcelo Chamusca para a temporada 2021. São eles: os laterais-direitos Federico Barrandeguy, Gustavo Cascardo e Kevin e os atacantes Alexander Lecaros, Davi Araujo e Rhuan, que não participaram da atividade do dia.

De acordo com os colegas do GloboEsporte.com, o Botafogo buscará outras possibilidades para os atletas citado durante o período de “descanso forçado”. Obviamente que seus empresários estão autorizados a buscarem um novo clube aos 6. O peruano Lecaros, por exemplo, esteve por pouco de ir ao Avaí, mas o negócio travou de última hora.

Já Barrandeguy foi chamado pelo diretor de futebol Eduardo Freeland para tentar negociar uma rescisão – já que seu contrato expira em dezembro -, mas o ala se negou, alegando que ainda pode agregar ao time de Chamusca. Detalhe: o uruguaio não foi relacionado para nenhuma partida do Glorioso na temporada.

Obviamente que o Glorioso visa liberar os atletas pensando no alívio da folha salarial, especialmente num ano de Série B. Rhuan, Lecaros, Barrandeguy e Kevin têm mais nove meses (contando abril) de vencimentos, para se ter noção. A quantia pode ser fundamental para quitar dívidas e manter em dia o pagamento ao elenco de Chamusca.

Kevin é um dos jogadores do Botafogo que estão à procura de propostas para deixar o clube (Foto: Vitor Silva/Botafogo)



Outra parte – até pensando no valor que a venda de Matheus Babi ao Athletico-PR vai trazer – pode ser fundamental para reforçar o elenco para a disputa da Série B. Dois destaques do Campeonato Carioca, por exemplo, que podem encaixar no orçamento alvinegro são o meia Chay, da Portuguesa, e o atacante Alef Manga, do Volta Redonda.

Camisa 11 do Voltaço e artilheiro do Carioca com 7 gols, Manga já tem sondagem do Botafogo, mas seu contrato estipula multa de R$ 2,5 milhões. Já Chay, autor de golaço exatamente contra o Glorioso no último fim de semana (além de marcar contra o Fluminense), tem vínculo no clube da Ilha do Governador até dezembro de 2022.

Chay comemora golaço de empate da Portuguesa com o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Em contato com o empresário Ricardo Mestre, Chay já recebeu contato de vários do Brasil, mas que a tendência é resolver sua situação após o Carioca. “Alguns clubes já nos procuraram sim e oferecemos o Chay a outros clubes, de fora do Rio também”, confirmou o representante, pedindo sigilo sobre os interessados.

Vale lembrar que a folha salarial da Portuguesa é de cerca de R$ 250 mil, como informou o portal R7, inferior em comparação a do Botafogo que passa os R$ 2 milhões. O que dá a entender que os vencimentos do atacante de 30 anos estão dentro do orçamento em General Severiano. Curiosamente Chay já defendeu o Alvinegro, mas na modalidade Fut-7.