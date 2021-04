Botafogo é “categórico” e responde chance de negociar Gatito com Sport; Durcesio Mello não descarta saída

O futuro do goleiro Gatito Fernández segue indefinido no Botafogo após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sem conseguir voltar a atuar, o paraguaio, de 33 anos, não entra em campo desde o dia 23 de setembro de 2020, mas segue valorizado no mercado da bola. Nesta semana, mais um time interessado surgiu nos bastidores.









De acordo com informação do repórter Luciano Cavalcante, do site “Eu Pratico Sport”, o clube pernambucano manifestou interesse em Gatito Fernández. Depois de fechar com dois ex-jogadores do Botafogo, os volantes Zé Welison e Rentería, o Leão está de olho no goleiro e boa relação com a diretoria alvinegra seria aliada.

A intenção do Sport, que teria o desejo de fechar um empréstimo, seria ceder dois jogadores em troca ao Botafogo. Diante das especulações, o perfil “Botafogo – Não Se Compara”, do Twitter, que traz informações do clube carioca, entrou em contato com o presidente Durcesio Mello para conhecer o posicionamento do clube.

Gatito: longo período sem atuar (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



O mandatário foi “categórico” e afirmou que não existe a menor chance de negociar Gatito Fernández com o Sport. A intenção do Botafogo, inicialmente, é permanecer com o goleiro, que tem contrato ativo até o final de 2021 e já indicou o desejo de ficar em General Severiano para ajudar na reconstrução do clube.

Ainda assim, o presidente não descarta a saída em caso de uma proposta em definitivo, que seja boa tanto para Gatito quanto para os interesses do Botafogo. Sem contar com o paraguaio, o técnico Marcelo Chamusca tem escalado Douglas Borges como titular, enquanto Diego Loureiro e Andrew são alternativas – o experiente Diego Cavalieri está em transição física para voltar aos gramados.