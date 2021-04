Botafogo enfrenta o rebaixado Macaé de olho na Taça Rio

O Botafogo não tem mais chances de ser campeão carioca. Mas ainda pode conquistar a Taça Rio, que este ano virou uma espécie de prêmio de consolação para quem ficou de fora da briga pelo título maior do estado. Para chegar bem nas semifinais da Taça Rio o Glorioso encara o Macaé neste domingo, às 18h(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Com 12 pontos conquistados, o Botafogo faz uma campanha muito irregular no Campeonato Carioca. São apenas duas vitórias. A pressão aumenta para cima do técnico Marcelo Chamusca por conta da precoce eliminação, para o ABC, na segunda fase da Copa do Brasil.

Apesar da Taça Rio não ser uma prioridade, o Alvinegro quer o triunfo e até mesmo o título para chegar forte na Série B do Campeonato Brasileiro, a prioridade em 2021.

“Nós sempre que entramos em campo com a camisa do Botafogo encaramos a partida como uma decisão, como uma guerra. Contra o Macaé este pensamento vai se repetir. Vamos fazer de tudo pois tem a Taça Rio e vamos em busca de nosso objetivos na temporada”, disse o volante Pedro Castro.

Pedro Castro, por sinal, é reforço para este jogo. Estava afastado desde a partida contra o Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito e teve que se recuperar. Além disso quase se submeteu a uma cirurgia. Outro que volta a ficar à disposição é o volante Romildo, ficou duas semanas afastado por conta da Covid-19. O técnico Marcelo Chamusca ainda não definiu a escalação.

Já o Macaé vive uma profunda crise. O time está rebaixado por antecipação, soma apenas um ponto e sequer conseguiu ganhar no torneio. Vem de uma derrota de 4 a 2 para o Madureira com o time sentando em campo em protesto contra os atrasos salariais.

A situação do Macaé é tão delicada que o clube, sem previsão de receitas, estuda pedir licença da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Ferj). Assim ficaria por dois anos afastado do futebol.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MACAÉ

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de abril de 2021 (Domingo)

Horário: 11h(de Brasília)

Árbitro: Alexandre Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Rachel Mattos Bento (RJ) e Thayse Fonseca (RJ)

BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Pedro Castro, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira; Warley, Rafael Navarro e Ronald

Técnico: Marcelo Chamusca

MACAÉ: Ricardo, Rossales, Álvaro, Dante e Patrick; Ronan, Antônio, Junior Araújo e Wallacer; Alemão e Romário

Técnico: Luciano Lamoglia