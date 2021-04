Botafogo está perto de adquirir PV em definitivo junto ao Nova Iguaçu

A diretoria do Botafogo decidiu que vai investir mais no lateral-esquerdo PV. Segundo informações do canal “Gigante Glorioso”, o clube vai agir rapidamente para adquirir 50% dos direitos federativos do atleta.

O jogador está emprestado ao Glorioso até dezembro pelo Nova Iguaçu. Mas se o Alvinegro pagar R$ 300 mil, passa a ter o atleta no elenco e 50% dos seus direitos federativos. O valor é considerado muito baixo pelo que o lateral pode render. O clube vai pagar o valor até dezembro.

PV tem 20 anos. No último domingo, dividiu com o volante Pedro Castro o posto de melhor do time na goleada de 4 a 0 sobre o Macaé. Deu assistência para dois gols, avançou com segurança e não comprometeu a defesa, ganhando elogios do técnico Marcelo Chamusca.

Durante as conversas com o Nova Iguaçu, a diretoria botafoguense aproveitou e renovou até dezembro o empréstimo do volante Kayque, outro atleta cedido pelo time. Assim, o Glorioso vai precisar também arcar com R$ 300 mil até dezembro para ter 50% dos direitos federativos de Kayque, que também tem 20 anos.