Botafogo estuda contratação de Luís Oyama, do Mirassol e cresce o olho para negociar com volante do Fluminense

Em reunião realizada com representantes de torcidas organizadas, o presidente Ducersio Mello prometeu a contratação de mais três reforços visando a temporada 2021. O presidente ainda revelou as posições: um volante, um meia e um centroavante. Nesta sexta-feira (30), dois nomes apareceram como possibilidades em General Severiano. A informação é do “Canal do TF”.









Trata-se dos volantes Luís Oyama, do Mirassol, e André, do Fluminense, que interessam ao Glorioso para uma negociação por empréstimo. Inicialmente os nomes são estudados para que seja escolhido uma das opções, entretanto, a direção do Bota não descarta que ambos sejam contratados. A apuração também teve confirmação do Globoesporte.com.

Oyama entrou no radar de General Severiano após boas apresentações no Campeonato Paulista. Já André, interessou ao clube depois que o jogador perdeu seu espaço na equipe das Laranjeiras. Se for entrar no circuito para contratar o volante do Fluminense, o Botafogo deve ter a concorrência de outros times que sondaram o atleta.

Foto: Flickr Oficial Fluminense Football Club – autor: Mailson SantanaAndré não está sendo aproveitado nas Laranjeiras e despertou o interesse do Bota:



No elenco do Alvinegro da Estrela Solitária, existem 10 jogadores para o setor da meia-cancha: Luiz Otavio, Kayque, Romildo, Rickson, Matheus Frizzo, Pedro Castro, Ricardinho, Cesinha, Felipe Ferreira e Marco Antonio. Porém, dois nomes desta lista podem deixar o clube. Com contratos com encerramento previsto para 31 de maio, Luiz Otavio e Rickson têm seus casos estudados pela diretoria para que seja determinada uma solução entre negociá-los ou firmar uma renovação.