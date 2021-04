Botafogo goleia o rebaixado Macaé em despedida da Taça Guanabara

O Botafogo continua devendo uma boa atuação e jogou para o gasto na noite deste domingo. No Nilton Santos, o Alvinegro derrotou o lanterna Macaé por 4 a 0, pela última rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Botafogo fecha a fase classificatória do Estadual em sétimo lugar e vai enfrentar o Nova Iguaçu nas semifinais da Taça Rio.

Já o Macaé termina sua participação em crise por salários atrasados, sem vencer e rebaixado à série A2 do Carioca. Em onze jogos, foram dez derrotas e um empate.

VITÓRIA DO FOGÃO! 🔥⭐️ Com gols de Pedro Castro, Rickson, Sousa e Matheus Nascimento, Botafogo goleia o Macaé por 4 a 0! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mLsy35UuGP — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2021

O Jogo – Mesmo enfrentando a pior equipe do Campeonato, o Botafogo não teve facilidade. O Alvinegro jogou a maior parte do primeiro tempo no campo do adversário, mas não agrediu como era necessário.

A equipe de Marcelo Chamusca, embora apenas com ligeira vantagem na posse de bola, teve oito finalizações contra a somente duas do Macaé.

A primeira boa chance do Botafogo foi aos 23 com Marco Antônio. O meia foi recebeu na frente e acertou a trave de Ricardo. Aos 36, foi a vez de Pedro Castro arriscar o chute, mas Ricardo defendeu.

Seis minutos depois, Ricardo salvou o Macaé novamente na cobrança de uma falta por Felipe Ferreira.

O Botafogo conseguiu aliviar a pressão por uma vitória sobre o lanterna aos cinco do segundo tempo. PV fez bela jogada pela ponta esquerda, entrou na área e rolou para trás. Pedro Castro, livre na intermediária, dominou e bateu de longe, no ângulo de Ricardo, e fez 1 a 0.

Em desvantagem, o Macaé passou a buscar mais o gol e abriu o seu sistema defensivo. Mais relaxado e com espaço para trabalhar, o Botafogo se aproveitou e ampliou aos 17. Em nova assistência de PV, Rickson recebe na área e bate colocado no canto de Ricardo.

O Macaé não desanimou apesar do placar e seguiu buscando fazer o seu até o fim.

Em ritmo de treino, o Botafogo conseguiu marcar mas dois. Aos 41, Kanu aproveita cruzamento da esquerda e, do segundo pau, cabeceia para o gol. David Sousa ainda toca na bola antes dela entrar.

Três minutos depois, Enio faz boa jogada pela esquerda, penetra na área e rola para Matheus Nascimento. A joia bateu no canto e fez seu primeiro gol nos profissionais.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 MACAÉ

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25 de abril de 2021 (Domingo)

Horário: 11h(de Brasília)

Árbitro: Alexandre Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Rachel Mattos Bento (RJ) e Thayse Fonseca (RJ)

Cartões Amarelos: Ryckelmy, Helton Matheus (Macaé)

Gols:

BOTAFOGO: Pedro Castro, aos 5, Rickson, aos 17, David Sousa, aos 41, e Matheus Nascimento, aos 44 min do 2º tempo

BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan (Warley), Kanu, David Sousa e Paulo Victor; Rickson, Pedro Castro (Matheus Frizzo), Marco Antônio (Ronald), Ricardinho (Marcinho) e Felipe Ferreira (Enio); Matheus Nascimento

Técnico: Marcelo Chamusca

MACAÉ: Ricardo, Rossales, Helton Matheus, Álvaro e Taira; Ronan, Antônio (Dudu), Ryckelmy (Maicon), Junior Araújo (Pedro) e Wallacer; Edy (Patrick)

Técnico: Luciano Lamoglia