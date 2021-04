Botafogo não topa pagar valor pedido, fica longe de Anselmo Ramon e tem 3 nomes no radar

A diretoria do Botafogo segue atenta ao mercado da bola para qualificar o elenco. Visando, principalmente, a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que inicia no final do mês de maio, o Glorioso tem definidas as carências no grupo do técnico Marcelo Chamusca e se movimenta para encontrar soluções.









Nas últimas semanas, o principal alvo vinha sendo Anselmo Ramon, da Chapecoense, mas as tratativas com o jogador de 32 anos não avançaram. O clube catarinense não abre mão da pedida de R$ 1 milhão, o que vem invabilizando o negócio. Na última temporada, o camisa 9 anotou 10 gols na campanha do título da equipe na Série B.

Enquanto a Chape deseja lucrar para liberar o centroavante, que vinha ficando de fora dos relacionados para as últimas partidas no Estadual, o Botafogo já indicou que não deseja abrir os cofres. Diante do insucesso das conversas, os catarinenses orientaram, no início da semana, que Anselmo Ramon retomasse os treinamentos no CT.

Anselmo Ramon: distante do Glorioso (Foto: Márcio Cunha / ACF / Divulgação)



Conforme a reportagem da Gazeta Esportiva, o Botafogo já volta suas atenções para outras situações no mercado da bola. Entre as alternativas que já foram especuladas recentemente e que seguem no radar, estão Fernandão e Rafael Moura, que atuaram no Goiás em 2020, e Hernane Brocador, com passagem pelo rival Flamengo.

Em comparação à última temporada, o Botafogo perdeu duas importantes alternativas no ataque: Pedro Raul e Matheus Babi. Além disso, Rafael Navarro estaria na mira de clubes europeus. O grupo do Glorioso também conta com o jovem Matheus Nascimento, que marcou seu primeiro gol como profissional no último final de semana.