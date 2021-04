Botafogo perto de emprestar atacante Lecaros ao Avaí

O Botafogo vem reformulando seu elenco neste início de temporada. O objetivo é abrir espaço para a chegada de reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro.

Os alvinegros estão perto de negociar o atacante Lecaros com o Avaí. O peruano iria para o clube catarinense por empréstimo até o final da temporada.

O Avaí não vai pagar qualquer valor por Lecaros, mas arcará com o salário do jogador, que é de R$ 50 mil.

O Botafogo vai incluir no empréstimo uma cláusula que impede Lecaros de enfrentar o Botafogo na segunda divisão. Com isso, os alvinegros não terão a chance de ver o peruano marcar com o clube.

Lecaros chegou ao Botafogo na temporada passada. No entanto, o peruano passou mais tempo no banco de reservas e departamento médico do que no campo e não empolgou os torcedores.