Botafogo pode investir em volante do Mirassol

O Botafogo está estudando apresentar uma proposta pelo volante Luís Oyama, que vem se destacando pelo Mirassol no Campeonato Paulista. O jogador tem os direitos federativos ao clube do interior paulista.

Aos 24 anos o jogador tem sido um dos mais regulares do Mirassol. Ele, que tem cidadania japonesa, disputou oito partidas com a camisa do clube paulista no Estadual.

A ideia do Botafogo é propor o empréstimo até o fim da Série B sem custos, mas com o Glorioso arcando com os salários integrais. Além disso teria a opção de compra em definitivo dos direitos federativos em dezembro.

O Mirassol ainda não foi procurado. Mas não deve se opor ao negócio, semelhante ao do ano passado, quando cedeu o volante por empréstimo para a Ponte Preta. O jogador foi bem, atuando em 24 partidas. Mas o clube de Campinas não tinha verba para a compra em definitivo.

O técnico Marcelo Chamusca aprovou a contratação do jogador. O treinador considera ele com condições de fazer bem a proteção aos zagueiros, mas sem comprometer a saída para o ataque quando a bola é recuperada. Assim novidades podem acontecer nos próximos dias.