Botafogo S/A: dirigentes revelam que fundo internacional está em contato e projeto será levado ao Conselho

A pauta Botafogo S/A continua em alta nos bastidores do clube. Na noite desta quinta-feira, o tema foi abordado por alguns minutos durante a reunião dos dirigentes do Alvinegro com representantes de Torcidas Organizadas, na sede de General Severiano.

O projeto de profissionalização do departamento de futebol do Alvinegro, é claro, foi questionado pelos torcedores. A resposta de Durcesio Mello, presidente, e Vinícius Assumpção, vice – os representantes do Glorioso no encontro – é de que há um fundo internacional em contato com a Botafogo S/A e que a pasta está prestes a ser repassada para o “próximo nível”.

A diretoria afirmou que vai se reunir com membros do Departamento Jurídico para analisar as últimas nuances de cláusulas e que deve levar a pauta para o Conselho Diretor na segunda-feira.

O Conselho Diretor, então, terá que votar pela continuação do projeto. Se aprovada, a pasta passa para o Conselho Deliberativo, onde, por meio de uma Assembleia Extraordinária, haverá uma decisão definitiva sobre o futuro. Sócios-proprietários, Beneméritos, Grandes Beneméritos e conselheiros têm direito a participar da decisão.

Se os primeiros passos com o Jurídico e Conselho Deliberativo forem aprovados, a expectativa é que o Deliberativo tenha acesso à pasta entre 30 a 45 dias, realizando a votação.