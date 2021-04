Botafogo sonha com argentino Blandi

O Botafogo busca um atacante no mercado após a saída de Matheus Babi. Vários nomes estão sendo cogitados, mas um antigo sonho voltou a ser lembrado em General Severiano. O argentino Nicolás Blandi, do Colo Colo, foi oferecido ao clube carioca. O jogador já havia sido cogitado na temporada passada, mas as negociações não evoluíram.

Blandi participou do último Campeonato Chileno e marcou apenas dois gols em 20 jogos pelo Colo Colo, que brigou contra o rebaixamento. A diretoria gostaria de contar com o argentino de 31 anos, mas o salário atual do jogador é considerado inviável. Ele recebe 100 mil dólares (560 mil reais).



Foto: Divulgação/Colo-Colo

Os alvinegros só vão pensar em abrir negociação caso o atleta esteja disposto a abaixar consideravelmente a pedida salarial.