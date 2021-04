Botafogo-SP e São Caetano empatam pelo Paulistão

O Botafogo-SP recebeu o São Caetano neste domingo pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terminou empatada por 1 a 1, com gols de Luketa e Carlos Alexandre, respectivamente.

Com o resultado, o Botafogo-SP fica na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, ainda com dois jogos a mais que a Inter de Limeira. O São Caetano, por sua vez, figura na lanterna do Grupo D, com três.

FIM DE JOGO NO SANTÃO O Botafogo pressionou, encurralou o adversário, mas apenas empatou com o São Caetano por 1 a 1, neste domingo (25), no Estádio Santa Cruz, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O único gol do Tricolor foi marcado pelo atacante Luketa na etapa inicial. pic.twitter.com/wLI4Fz1ZHK — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) April 26, 2021

No primeiro tempo, os visitantes abriram o placar com Carlos Alexandre, aos 17 minutos. O zagueiro fez de cabeça após cobrança de escanteio e saída errada do goleiro Igor Bohn. Os mandantes chegaram ao empate aos 34, com Luketa, que cabeceou e mandou para o fundo das redes após cruzamento de Richard. Na segunda etapa, o time de Ribeirão Preto teve a chance na virada em chute de Pará, mas a bola explodiu na trave.

Na próxima rodada, o Botafogo-SP recebe o São Bento, na segunda-feira (03/05). Já o São Caetano visita a Inter de Limeira, no mesmo dia. As partidas ainda não têm horário confirmado.