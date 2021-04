Botafogo-SP vence o Ituano e revive no Paulistão 2021

Visitando o Ituano no Novelli Júnior, o Botafogo-SP conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista de 2021. O placar de 2 a 1 foi construído em um segundo tempo muito mais movimentado do que o primeiro.

O resultado desta quarta-feira coloca o Botafogo-SP na briga por vaga no grupo A, com cinco pontos somados. O Ituano segue na lanterna do grupo C, com sete pontos.

O primeiro tempo foi marcado por muita briga e forte marcação, mas pouca criatividade das equipes para chegar com perigo ao gol adversário. A única chance real do Botafogo-SP veio dos pés de Luketa, aos 20 minutos. Do lado dos donos da casa, Fernandinho ameaçou com cobrança de falta ensaiada já aos 34 minutos.

A história não se repetiu no segundo tempo. Logo aos 4 minutos, Breno Lopes colocou a mão na bola dentro da própria área e deu um pênalti ao Botafogo-SP, convertido pelo atacante Neto Pessoa. Mesmo depois de abrir o placar, os visitantes não pararam de pressionar o gol de Edson.

Com gols de Neto Pessôa e Luketa, o Botafogo venceu o Ituano por 2 a 1, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pelo Campeonato Paulista. O camisa número nove marcou em cobrança de pênalti, enquanto o prata da casa fez numa jogada de contra-ataque. pic.twitter.com/BzCFrunvks — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) April 15, 2021

E foi depois de muito insistir que Luketa conseguiu aumentar a vantagem aos 29 minutos. O gol precisou passar por revisão do VAR, mas foi confirmado pelo árbitro Paulo Cesar Francisco. O jogo parecia decidido, mas uma falha de Pará proporcionou a oportunidade para Iago, que não desperdiçou e diminuiu a diferença, aos 36.

O técnico Vinicius Bergantin colocou o Ituano pra frente e os donos da casa ensaiaram uma pressão nos minutos finais do jogo. O meio-campista Roni teve ótima oportunidade na pequena área do Botafogo, mas desperdiçou a oportunidade do empate.