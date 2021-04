Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2021, Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam neste domingo (18), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP.

Pela competição estadual, o Verdão está no Grupo C, com oito pontos conquistados, e ocupa a segunda colocação. Na última partida, o Palmeiras perdeu para o São Paulo por 1 a 0, no Allianz Parque. Já o Botafogo-SP, por sua vez, está na terceira posição do Grupo A, com cinco pontos, e vem de uma vitória fora de casa sobre o Ituano por 2 a 1.

GABRIEL VERON, BRENO LOPES E RAPHAEL VEIGA, COM LESÕES, SÃO DESFALQUES CERTOS NO PALMEIRAS

O Verdão terá três desfalques de peso para o confronto contra o Botafogo-SP: os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes e o meia Raphael Veiga.

O jovem da base sofreu dores na coxa esquerda após o duelo contra o Defensa y Justicia, pela Recopa, e foi constatada lesão que pode afastá-lo dos gramados por até 70 dias. Breno, por sua vez, constatou um estiramento no ligamento colateral medial do joelho. Deste modo, o atleta não estará à disposição da comissão técnica por até quatro semanas. Por fim, Veiga tem um problema no músculo adutor da coxa e também não jogará a partida do Paulistão, mas preocupa menos para os jogos seguintes.

DUDU HATAMOTO SOFRE LESÃO E DESFALCA O BOTAFOGO-SP



O atacante Dudu Hatamoto, de 17 anos, passou por exames na última sexta-feira (17) que constataram uma lesão no tornozelo esquerdo e já há data marcada para realização da cirurgia. Será na próxima segunda-feira (19). O tempo de recuperação não foi divulgado pelo clube. Dudu se machucou na partida contra o Ituano, na última quarta-feira (14).

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Botafogo-SP x Palmeiras



Data: 18 de Abril de 2021

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Vinicius Furlan, Leandro Matos Feitosa e Celso Barbosa de Oliveira

Transmissão:

– SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil);

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);

BOTAFOGO-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão, Victor Ramos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt e Michel; Luketa, Richard e Neto Pessoa. Técnico: Argel Fuchs

Desfalques: Dudu Hatamoto (machucado)

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;

PALMEIRAS: Vinícius; Marcos Rocha, Danilo Barbosa, Luan, Renan e Matías Viña; Patrick de Paula e Fabinho; Lucas Esteves, Willian (Wesley) e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Lucas Lima, Breno Lopes, Gabriel Veron e Raphael Veiga (machucados);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém;

Volta de suspensão: Weverton (cartão vermelho);