Botafogo-SP x Palmeiras: saiba onde assistir AO VIVO e ONLINE à partida do Campeonato Paulista | Futebol AO VIVO

Em partida da sexta rodada do Campeonato Paulista, Botafogo-SP e Palmeiras medem forças neste domingo (18), no Santa Cruz, às 20h (horário de Brasília). O Verdão volta a campo depois de dois dias, enquanto o Tricolor jogou apenas na última quarta-feira. É possível assistir ao jogo ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Jogadores do Botafogo-SP perfilados (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Mesmo com duas partidas a disputar, o Palmeiras ocupa apenas a segunda posição no Grupo C. Seis pontos o separam do líder RB Bragantino. Na chave A, o objetivo do Botafogo-SP nesta rodada é buscar a dianteira do Santo André na tabela. Porém, não será uma missão simples, uma vez que o time de Ribeirão Preto saiu vencedor somente em uma partida no torneio.

Após colocar os suplentes em campo no revés diante do São Paulo, o treinador Abel Ferreira deve utilizar a partida de amanhã para preparar a equipe para a estreia na Libertadores, a qual acontece na próxima quarta-feira (21), diante do Universitario, fora de casa. O Palmeiras perdeu dois títulos recentemente: a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Jogadores do Palmeiras comemoram gol pelo Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)



Já o Tricolor obteve a sua vitória no Paulistão na quarta-feira passada, contra o Ituano, fora de casa. Os gols foram de Neto Pessoa e Luketa. Este último veio do banco de reservas para balançar as redes.

Botafogo-SP x Palmeiras: como e onde assistir ao vivo na TV

