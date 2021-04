Botafogo tem um jogador a mais por todo o segundo tempo, mas só empata com a Portuguesa pelo Carioca

O Botafogo jogou praticamente 50 minutos com um jogador a mais, mas mesmo assim tomou pressão e não venceu a Portuguesa. Neste domingo, o Alvinegro e a Lusa empataram em 1 a 1, no Estádio Giulite Coutinho, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Felipe Ferreira marcou para o Glorioso e Chay fez para o time da Ilha do Governador.

Apesar do empate, o Botafogo chegou ao G4 do Campeonato Carioca. O Alvinegro chegou aos 11 pontos e subiu duas posições, mas ainda pode ser ultrapassado por Madureira e Fluminense, que ainda jogam na rodada. A Portuguesa chegou a 14 pontos e está na 3ª posição.

O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado, para enfrentar o Volta Redonda – o Alvinegro será o visitante da partida. A Portuguesa entra em campo no dia seguinte para medir forças com o Bangu. Os horários e locais dos jogos ainda serão definidos pela Ferj.

RELÂMPAGO!

Quem perdeu o início do jogo não viu o primeiro gol do Botafogo. Até porque o Alvinegro demorou menos de um minuto para abrir o placar em Mesquita: logo no primeiro ataque da partida, Marcinho fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Felipe Ferreira, que marcou pela primeira vez com a camisa do Glorioso.

LUSA CRESCE, MAS PAPELÃO AJUDA O BOTAFOGO

Apesar do gol do Glorioso, foi a Portuguesa quem teve mais o controle da bola após a bola na rede de Felipe Ferreira. A Lusa pressionava alto, incomodava o Botafogo e roubava a posse sem grandes problemas. No melhor momento da equipe da Ilha na partida, contudo, um baque: o zagueiro Muniz derrubou Rafael Navarro e, por ser o último homem da defesa, foi expulso direto.

Com o cartão vermelho, o ímpeto da Lusa diminuiu e o Botafogo, consequentemente, equilibrou as ações da partida. A atuação do Alvinegro, vale ressaltar, não era das melhores – apesar do gol relâmpago.

RETORNO COM MUDANÇAS

Chamusca voltou do intervalo com menos um atacante e mais um volante – Kayque no lugar de Matheus Babi. Com um jogador a mais, parecia loucura, mas o Botafogo, com dificuldade para trocar passes no meio-campo, assustou. E logo atacou com perigo: em uma trama pelo lado direito, o próprio camisa 49 acertou o travessão em um forte chute.

QUEM TEM UM JOGADOR A MAIS?

​O Botafogo parou nesta finalização de Kayque. A Portuguesa, mesmo com um jogador a menos, dominou as ações do duelo, parecendo até mesmo que ela tinha a superioridade numérica. De tanto pressionar, a Lusa empatou: após rebatida da defesa do Alvinegro, Chay dominou na entrada da área, dominou no peito e finalizou, marcando um golaço.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 1 Portuguesa-RJ

Data-Hora: 04/04/2021, às 17h

Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão (RJ)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Paulo Victor, Matheus Babi, Sousa, Jonathan, Marcinho, Marco Antônio e Matheus Frizzo (BOT); Chay (POR)

Cartões vermelhos: Muniz (POR)



Gols: Felipe Ferreira (1-0, 1’/1ºT); Chay (1-1, 28’/2ºT)

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan, Paulo Victor (Sousa/Intervalo); Matheus Frizzo, Ricardinho (Marco Antônio 20’/2ºT); Marcinho (Matheus Nascimento 34’/2ºT), Felipe Ferreira (Ronald 20’/2ºT); Rafael Navarro, Matheus Babi (Kayque/Intervalo). Técnico: Marcelo Chamusca.

PORTUGUESA: Negueti; Watson, Muniz, Pedro, Guerra, Luis Gustavo; Mauro Silva, Cafú (Pernão 16’/2ºT); Chay (Lucas Santos 32’/2ºT), Jhulliam (Emerson Carioca 16’/2ºT), Romarinho. Técnico: Felipe Surian.