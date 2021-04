Botafogo treina forte de olho no Nova Iguaçu

Na tarde desta quinta-feira, o técnico Marcelo Chamusca comandou uma atividade que visava trabalhar a pontaria e a movimentação dos jogadores do Botafogo no campo de ataque. Assim, os atletas tinham que ir ao fundo e cruzar para a chegada de um companheiro de trás. Além disso, o elenco trabalhou finalizações de longa distância e de dentro da área.

Apesar de na rodada passada ter goleado o Macaé por 4 a 0 com relativa tranquilidade, o Botafogo sabe que precisa melhorar muito neste quesito. Matheus Nascimento, hoje titular do comando do ataque, só marcou seu primeiro gol nos profissionais justamente contra o rebaixado time macaense.

Na atividade, se destacaram nomes como o meia Marcos Antônio e o volante Pedro Castro.

Hora da atividade física no Estádio Nilton Santos 💨 #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/7Uan1TfcRK — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 29, 2021

Nesta sexta-feira, Marcelo Chamusca vai comandar mais um treinamento e deve aproveitá-lo para definir a formação do Botafogo que vai a campo contra o Nova Iguaçu, no domingo, às 18h(de Brasília), pelas semifinais da Taça Rio. A preparação para o jogo será encerrada no sábado pela manhã.