Botafogo x Macaé: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Neste domingo, Botafogo e Macaé fecham a última rodada do Campeonato Carioca. As equipes se enfrentarão às 18h, no estádio Nilton Santos, com objetivos distintos. Apesar de já estar eliminado da fase semifinal da competição, o Glorioso está de olho na classificação para a Taça Rio, enquanto o time da região dos Lagos apenas cumpre tabela, uma vez que já está rebaixado para disputar a segunda divisão do Cariocão.

Para o Macaé, o jogo não vale muito senão conquistar a primeira vitória no Campeonato Carioca de 2021. Até aqui, o time da região dos Lagos tem apenas 3,3% de aproveitamento na competição, com um ponto conquistado.

Para o Botafogo, além da vaga na Taça Rio, é uma chance de se recuperar na temporada. O clube de General Severiano tem apenas duas vitórias no Estadual e foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Dessa forma, um resultado positivo e uma vitória convincente pode trazer confiança ao elenco para a sequência da temporada.

Sobre os desfalques, o Botafogo não contará com Gilvan, que está com uma lesão muscular. Por outro lado, Pedro Castro, recuperado de uma subluxação na patela do joelho esquerdo, deve retornar ao time titular. A informação é do site ge.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MACAÉ

Data/Hora: 25/04/2021, às 18h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Rachel de Mattos Bento e Thayse Marques Fonseca

Quarto árbitro: Andrew Ferreira de Mello

Onde ver: Pay-per-view.

BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)

Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa e Paulo Victor; Luiz Otávio, Ricardinho e Pedro Castro; Felipe Ferreira, Marco Antônio e Matheus Nascimento.

Lesionado: Gatito, Romildo (protocolo de Covid-19), Gilvan Rafael Navarro e Kayque.

Suspensos: –

Pendurados: Marco Antônio, Paulo Victor e Gilvan.

MACAÉ (Técnico: Luciano Lamóglia)

Ricardo; Rossales, Dante, Álvaro Acevedo e Patrick; Helton, Ronan, Edy e Junior Araújo; Alemão e Romário.

Lesionados: –

Suspensos: –

Pendurados: Rossales.

PALPITES:

Na redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Botafogo, 10% acreditam na vitória do Macaé e os outros 10% em empate.