BP Bunge Bioenergia anuncia 21 vagas de emprego em Ituiutaba

BP Bunge Bioenergia anuncia vagas em Ituiutaba

A BP Bunge Bioenergia está contratando novos funcionários para preencher vagas de Aprendiz em Manutenção Eletromecânica. Estão disponíveis, ao todo, 21 oportunidades concentradas no município de Ituiutaba. A empresa não divulgou detalhes sobre as remunerações, mas citou alguns benefícios que irá fornecer aos futuros profissionais, incluindo assistência médica, assistência odontológica e vale alimentação.

Dentro da unidade de trabalho, os contratados irão executar as seguintes atividades:

Oferecer suporte na área de Manutenção Industrial;

Auxiliar nas atividades operacionais e administrativas;

Manter a organização no ambiente de trabalho;

Auxiliar na montagem e manutenção de sistemas elétricos;

Utilizar ferramentas mecânicas e elétricas.

Os interessados que desejam adquirir uma vaga de Aprendiz na BP devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e possuir entre 18 e 22 anos de idade. Vale destacar que as oportunidades também estão disponíveis para pessoas com deficiência e profissionais reabilitados no INSS.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição no processo seletivo da BP, os concorrentes devem entrar na página de seleção, disponível no link, e enviar seus respectivos currículos para a etapa avaliativa da empresa. Sendo referência no mercado de bioeletricidade, etanol e açúcar no Brasil, a BP Bunge Bioenergia conta com mais de 9 mil profissionais que atuam em 11 unidades especializadas. Seus postos de atendimento estão distribuídos na região Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país.

