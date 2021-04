BP Bunge Bioenergia anuncia Banco de Talentos para PCDs

O BP Bunge Bioenergia anuncia novas oportunidades de emprego dentro do seu Banco de Talentos para pessoas com deficiência. Estão sendo ofertadas, ao todo, 10 vagas disponíveis no município de Orindiúva. Confira mais informações a seguir!

BP Bunge Bioenergia anuncia vagas para PCDs

BP Bunge Bioenergia anuncia novas vagas de emprego disponíveis em seu Banco de Talentos. Estão sendo ofertadas, ao todo, 10 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência no município de Orindiúva, em São Paulo. As informações sobre as remunerações não foram detalhadas pela corporação, mas os futuros profissionais terão acesso a alguns benefícios. Veja quais são eles, abaixo:

Seguro de vida;

Auxílio fretado;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio farmácia;

Restaurante interno;

Vale alimentação;

Participação nos lucros.

Os interessados que desejam participar do processo de seleção devem possuir disponibilidade para residir em Orindiúva, Palestina, Icem, Fronteira e Paulo de Faria. Além disso, a escolaridade mínima para participar do processo de recrutamento é Ensino Médio completo.

Inscrição

Para fazer a inscrição e ter a chance de adquirir uma vaga no Banco de Talentos que a BP Bunge Bioenergia anuncia, basta entrar no site de participação e enviar o currículo para a etapa de triagem da corporação. A BP Bunge Bioenergia é reconhecida como uma das melhores empresas do ramo de Açúcar, Bioeletricidade e Etanol no país. Neste momento, a corporação conta com mais de 9 mil profissionais e oferece produtos e serviços de excelência para todos o território nacional.

A empresa opera através de 11 postos de atendimento especializados localizados em áreas específicas da região Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil.

