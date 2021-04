BP Bunge tem vagas de empregos para Mecânico Automotivo

A BP Bunge tem vagas de emprego disponíveis no município de Itapagipe, Minas Gerais. Foram anunciadas, ao todo, cinco oportunidades concentradas na função de Mecânico Automotivo. Confira, a seguir, mais informações para se inscrever e garantir a carteira assinada.

BP Bunge tem vagas para Mecânico Automotivo

BP Bunge está contratando novos funcionários no município de Itapagipe, no Estado de Minas Gerais. Foram anunciadas, ao todo, cinco oportunidades para o cargo de Mecânico Automotivo dentro da empresa. As informações sobre as respectivas remunerações não foram citadas pela BP, mas os futuros profissionais terão acesso a alguns benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, refeitório no local e vale alimentação.

Dentre as principais atividades executadas pelo Mecânico Automotivo estão:

Desmontar equipamentos e ferramentas;

Realizar a manutenção de materiais;

Trocas peças velhas e estragadas;

Realizar testes com máquinas agrícolas;

Trabalhar em equipe;

Retirar as peças para avaliação;

Analisar o desempenho de componentes mecânicos;

Avaliar a necessidade de troca de objetos.

Os únicos requisitos que devem ser seguidos para participar do processo de seleção são: possuir Ensino Médio completo e habilitação do tipo C.

Como se inscrever

Para participar do processo de seleção e ter a chance de adquirir uma vaga de Mecânico Automotivo na BP, os interessados devem acessar o site de inscrição, disponível no link, e encaminhar seus currículos para a etapa avaliativa da empresa.

BP Bunge Bioenergia

A BP Bunge é uma das empresas líderes no segmento de Etanol, Açúcar e Bioeletricidade no país. Contando com mais de 9 mil colaboradores, a BP fornece serviços de excelência para todos os seus clientes.

Neste momento, a corporação conta com 11 unidades especializadas distribuídas nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país.

