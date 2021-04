Bragantino derrota Inter de Limeira fora de casa e volta a vencer no Paulistão

O Red Bull Bragantino reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Paulista nesta quinta-feira. Após perder para o São Paulo na segunda, a equipe visitou a Inter de Limeira e venceu por 2 a 0, pela quinta rodada da competição. O resultado deixa o time com 14 pontos e na liderança do Grupo C.

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Bragantino começou se impondo sobre o adversário e foi para o ataque, enquanto a Inter se manteve no campo de defesa e tentou chegar ao gol nos contra-ataques. O Massa Bruta conseguiu construir jogadas e teve boas oportunidades para inaugurar os marcadores, mas acabou desperdiçando. Já os donos da casa chegaram a balançar as redes aos 21 minutos, com Roger, porém o atacante estava impedido e a marcação foi anulada.

No segundo tempo, Roger conseguiu marcar mais uma vez para a Veterana, mas o gol foi novamente anulado. Em seguida, os mandantes perderam Matheus Oliveira, que foi expulso por segundo amarelo, e ainda viram o Red Bull chegar ao primeiro tento aos 16 minutos. Aderlan recebeu a bola na entrada da área e acertou um belo chute forte que foi para o fundo das redes do goleiro Rafael Pin.

O Bragantino, com a vantagem numérica e nos marcadores, começou a administrar o resultado e criou mais algumas chances para ampliar o resultado. No entanto, o segundo gol veio apenas no finalzinho, aos 50 minutos. Em rápido contra-ataque puxado por Artur, Claudinho ficou com a bola e passou para Helinho bater cruzado e dar números finais ao triunfo do Massa Bruta.