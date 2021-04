Bragantino oferece Thonny Anderson ao Vasco e jogador fica mais longe do Athletico; clube pretendia comprar o jogador em definitivo

Tendo sucesso no ‘caso Rony’, o Athletico agora intensifica a busca por contratações. Na cabeça da diretoria, o atual plantel não é o suficiente para aguentar a sequência da temporada e muitos alvos são colocados na mesa do presidente Mario Celso Petraglia. Até o momento, porém, apenas a contratação do lateral-direito Marcinho foi confirmada de forma oficial pelo clube.

Buscando reforçar o setor ofensivo, o Furacão acompanha a ‘novela’ que virou o destino futuro do atacante Matheus Babi. Atualmente no Botafogo, tanto o Athletico quanto o Fluminense gostariam de contar com o garoto, que parece estar mais próximo do Tricolor das Laranjeiras por conta da disputa da Copa Libertadores de 2021.

Outro jogador pelo qual o Furacão se movimentou para buscar é o meia Thonny Anderson. Com boa passagem pela Arena da Baixada em 2019, quando foi emprestado pelo Grêmio, o atleta disputou a temporada passada pelo Red Bull Bragantino, mas lesões atrapalharam o desenvolvimento do jogador e fizeram com que Thonny perdesse espaço.

Foto: Masashi Hara/Getty Images



Aos 23 anos de idade, o meia está fora dos planos do Braga e deve ser emprestado ou negociado. Ciente disso, o Athletico chegou oferecer 2 milhões de euros (R$ 13,5 milhões, pela cotação atual), mas as partes não chegaram a um acordo. Dessa forma, em compasso de espera, o Furacão pode ver o Vasco ganhar vantagem na negociação.

Segundo a informação do site Torcedores, por uma boa relação entre as diretorias, o Bragantino ofereceu o meio-campista ao clube carioca que disputará a Série B de 2021. O Cruz-Maltino ainda não definiu de que forma agirá no mercado, mas caso sinalize positivamente, deixará o Athletico mais longe de um novo reforço na temporada.