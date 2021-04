Brasil vacinará todos os atletas para Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio

A menos de 100 dias para os Jogos Olímpicos, o Brasil decidiu que vai vacinar todos os atletas que disputarão as Olimpíadas e as Paralimpíadas de Tóquio. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, integrantes de comissões técnicas e colaboradores do Comitê Olímpico do Brasil também estarão na lista de cerca de 2 mil pessoas que serão imunizadas contra a Covid-19.

Ainda segundo o jornal, o Ministério da Defesa confirmou a informação, mas ficará a cargo do COB definir a lista de pessoas que serão vacinadas de forma prioritária.

O Brasil não é o primeiro país a decidir vacinar os atletas. Outros países do mundo, como Bélgica, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha, México, também colocaram os esportistas no grupo prioritário. O Comitê Olímpico Internacional já disse publicamente que as vacinas não serão obrigatórias para os atletas disputarem os Jogos.

De acordo com o presidente do COI, Thomas Bach, a China ofereceu vacinas para os atletas que disputarão as Olimpíadas. Diante disso, a ministra japonesa Tamayo Marukawa declarou que os atletas japoneses não tomariam o imunizante chinês.