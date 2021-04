Brasileirão feminino 2021: Comentário de cunho racista, faz com que narrador e comentarista sejam afastados das transmissões do campeonato

Durante a transmissão da partida entre Napoli x Bahia, pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, a equipe do MyCujoo TV fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. Em suas redes sociais, a CBF lamentou o episódio e pediu que os profissionais fossem afastados.

No primeiro tempo da partida, o comentarista Edson Florão destacou os “cabelos exóticos” das jogadoras do time do Bahia e fez uma comparação das atletas com a cantora Margareth Menezes. Minutos depois, o narrador Paulo Cezar Ferrarin defendeu o comentário do colega após questionamento de um espectador. Segundo o narrador, é muito “mimimi”. Os dois foram afastados das transmissões do Brasileirão feminino.

“Verdade. Eu estava até brincando com esses cabelos, parecia a Margareth Menezes. (…) Grande abraço aqui para o Paulo (o espectador que reclamou). Oh, Paulo, que isso. A gente falou inclusive, estamos aqui com o pessoal do Bahia, das aparências. Se o Paulo achar que é um comentário xenofóbico comparar as artistas, que são maravilhosas, que a gente falou da Margareth Menezes, poderíamos citar alguém… a Daniela Mercury, outros tantos”, disse Ferrarin.

Em um post na rede social, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou o episódio e pediu que os profissionais fossem afastados.

Durante a partida Napoli x Bahia, pelo Brasileiro Feminino A-1, a equipe de transmissão do MyCujoo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao MyCujoo que os profissionais fossem afastados [+] pic.twitter.com/9I92OrVZrV — Brasileirão Feminino (@BRFeminino)

April 25, 2021

Assim como a CBF, o MyCujoo afirmou que “quaisquer comentários sobre características físicas das jogadoras são, de fato, inaceitáveis” e confirmou o afastamento dos profissionais.