brasileiro conta como ‘Kylianinho’ Mbappé ‘acabou com todo mundo’ em treino aos 16 anos

Filho de brasileiros e nascido em Portugal, Leonardo Miramar se lembra com detalhes das primeiras vezes que viu Kylian Mbappé no time sub-19 do Monaco. Mesmo sendo muito jovem, o astro do PSG, que encara o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, já demonstrava o talento que assombraria o mundo anos depois.

“Ele tinha uns 16 anos quando fizemos um treino contra o time B do Monaco, que tinha meninos bem mais velhos, com 20 anos. No exercício de um contra um ele destruiu. Pegou os defensores e deixou todo mundo no chão, foi uma coisa feia (risos). A gente falou: ‘Caramba, o moleque acabou com todo mundo no treino’”, contou o atacante, atualmente no RWD Molenbeek, da Bélgica, ao ESPN.com.br.

Mesmo sendo três anos mais novo que a idade limite da categoria, o francês sobrava.

“O Mbappé tinha muita velocidade e uma capacidade de finalizar muito bem. Nos primeiros cinco jogos pelo sub-19 ele já tinha 10 gols. Ele fazia gols com muita facilidade”.

“Era comum na base quando um jogador se destacava ter o apelido por causa dos brasileiros, principalmente do Ronaldinho Gaúcho, ou de craque. O Mbappé era chamado de ‘Kylianinho’ porque era muito bom de bola. Eles gostam desse diminutivo”, explicou.

Apesar disso, o francês era visto pelos ex-colegas como uma pessoa fácil de se lidar no cotidiano.

“A gente brincava muito fora de campo porque ele ficava enchendo o saco dos colegas mais velhos. Ele se dava bem com todo mundo e nós gostávamos de implicar com ele. Era um garoto muito educado e bacana de se conviver”, afirmou.

Leonardo afirma que outros garotos da base do Monaco eram tão badalados quanto Mbappé à época, porém, o atacante do PSG foi o único a virar um jogador de altíssimo nível.

“Ele era tido como um talento muito grande, mas muitos outros que passaram pela base também eram vistos dessa forma. Quando foi ao profissional, viram que era diferente dos outros porque subiu com uma maturidade muito grande e foi ganhando confiança”.

Após fazer apenas um ano na equipe sub-19, Mbappé estreou no time principal do Monaco na temporada 2014/2015.

“A gente perguntava se ele renderia tão bem no profissional, e não deu outra. É muito especial. No ano seguinte, ele deu um salto para o profissional e não o vi mais (risos)”.

Desde então, o atacante se firmou como um dos maiores nomes do futebol, sendo campeão da Copa do Mundo de 2018 pela França com apenas 19 anos.