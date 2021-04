Brasileiro do Feyenoord integra seleção do mês no Campeonato Holandês: “Muito feliz”

O brasileiro Eric Botteghin foi escolhido como uma dos melhores zagueiros do Campeonato Holandês do mês de março. A informação foi divulgada pela Federação do país.

Botteghin atuou em 27 jogos pelo Feyenoord na temporada 20/21 e ainda marcou dois gols pela equipe. Ao todo, o zagueiro entrou em campo pelo seu atual clube em 188 ocasiões e marcou 16 vezes. Ele joga na Holanda há 15 anos e já participou de 463 partidas, com 40 gols ao todo.

“Fico muito feliz em conquistar mais essa marca importante na minha longa carreira aqui na Holanda. Isso prova que estou fazendo um bom campeonato, tanto é que especialistas votaram em mim. Sou muito grato por isso e vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais”, comemorou.

Além disso, o atleta é dono do recorde de jogos no campeonato holandês de um jogador brasileiro, com 259 partidas disputadas. Ele já levantou a taça do Campeonato Holandês, Copa da Holanda e Supercopa da Holanda. Além disso, já foi escolhido como o melhor zagueiro do Campeonato Holandês em três ocasiões.

O contrato com o Feyenoord termina em junho e Botteghin diz que analisa propostas de clubes brasileiros e europeus.

“Estou analisando junto com minha família. Em breve devo ter algum retorno. Estou aberto a ouvir todos as propostas, seja do Brasil, seja da Europa”, afirmou.