Brasileiro feminino 2021 começa neste sábado e terá ‘pausa olímpica’; veja reforços, times que subiram e mais

O Campeonato Brasileiro feminino de 2021 começa neste sábado (17). E a primeira fase, que vai durar até junho e será em pontos corridos, conta com 16 clubes disputando por 15 rodadas as oito primeiras vagas.

Os classificados avançam para as quartas de final, que serão disputadas no formato mata-mata. Por conta dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, no Japão, a segunda fase da competição será realizada apenas no segundo semestre, a partir de agosto, com as finais programadas para 12 e 26 de setembro.

Além dos times já tradicionais do futebol feminino, como Corinthians, Ferroviária, Santos, São Paulo e Internacional, este ano haverá novidades: Napoli-SC, Botafogo, Bahia e Real Brasília, que subiram da Série A-2, farão suas estreias na divisão de elite.

Reforços

O Palmeiras se reforçou bem. No total, 11 jogadoras foram integradas ao elenco alviverde, com destaque para a meio-campista Júlia Bianchi.

A atleta de 23 anos foi destaque do Avaí/Kindermann no último ano e ajudou a levar o time à final do Brasileiro 2020, no qual acabou como vice, mas ganhou o Prêmio ESPN Bola de Prata (assista ao vídeo no topo desta reportagem) de melhor jogadora da temporada.

Julia Bianchi, Chú e Tainara reforçam o Palmeiras Fabio Menotti/Palmeiras

Quem também se reforçou muito bem foi o atual campeão, o Corinthians. Além de renovar com 26 atletas, o clube contratou a atacante Bianca Gomes, de 30 anos, que jogava no rival Palmeiras, tem passagem pelo Audax e era um desejo antigo do treinador Arthur Elias.

O Internacional trouxe a segunda maior artilheira da competição: Millene Fernandes. Por conta de um rompimento no ligamento cruzado do joelho direito em um treino, a atacante será desfalque neste início de competição.

Ela soma 48 gols no Brasileirão e foi artilheira da disputa nacional em duas oportunidades: No Rio Preto, com dez gols em 2016, e no Corinthians, com 19 gols em 2019.

O Minas-Brasília, recém-chegado à elite do futebol feminino, não quer brincar na competição e contratou jogadoras importantes para a temporada. Nomes como Karen (goleira, ex-Palmeiras), Katielle (lateral-esquerda, ex-Santos), Dih (zagueira), Karla Alves (volante), Adriane Nenê, atacante que foi artilheira e campeã da Libertadores de 2015, são alguns dos reforços do time da capital federal.

Veja, abaixo, os duelos da primeira rodada:

Botafogo x Bahia

Cruzeiro x Real Brasília

São Paulo x Grêmio

Internacional x Santos

Corinthians x Napoli

Palmeiras x Ferroviária

São José x Avaí-Kindermann

Flamengo x Minas-Brasília