brasileiros ‘reabrem’ mercado na Arábia Saudita com disputa por títulos e feitos

O mercado para técnicos brasileiros está fechado no exterior? Em uma das ligas de maior poderio financeiro a realidade é exatamente oposta.

Comandante da inédita medalha de ouro do Brasil no futebol nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, Rogério Micale é o líder e caminha com o Al-Hilal rumo ao 17º título do clube na Saudi Professional League.

Maior campeão nacional, o time de Riyadh tem um concorrente duro na disputa para ficar com a taça.

Terceiro colocado, o Al-Ittihad reduziu para três pontos a distância para o líder ao vencer por 2 a 0 o confronto direto na última sexta-feira (09), dentro de casa.

Após temporadas brigando para se manter na primeira divisão, a equipe de Jeddah voltou a brigar pelas primeiras posições nesta edição, sonhando com uma vaga para na próxima edição da AFC Champions League.

“Todo trabalho é avaliado por vitórias, conquistas e boas colocações. Aqui na Arábia Saudita nós temos o Chamusca, que vai disputar a final da Copa do Rei, no Hilal nós estamos liderando a competição e o Ittihad, que é o time do Carille, vem brigando pelo título, por uma vaga na Champions asiática. Tem o Zaluar que subiu a equipe dele. Tudo isso reflete esse momento que os brasileiros estão vivendo fora do Brasil. Essas campanhas vão trazer aos brasileiros um mercado que a gente havia perdido devida a vários fatores”, disse Micale ao ESPN.com.br, destacando toda a qualidade que encontrou para trabalhar no país.

“O Hilal é um dos maiores clubes da Ásia. Tem as condições de trabalho muito boas, oferece qualidade para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. E mais que isso tudo, o material humano. O Hilal é um clube que sempre briga de igual para igual com muitas equipes para trazer nome de peso no cenário mundial”.

Além da retomada da disputa na parte de cima da tabela, Carille manteve na Arábia Saudita o status de ‘rei dos clássicos’ adquirido na época à frente do Corinthians. Já são agora quatro vitórias e cinco empates contra os principais rivais do país, inclusive o Al-Hilal.

O treinador tem se animado com o momento vivido por ele e o outros brasileiros na Ásia.

“Tenho visto com bons olhos, retomada com profissionais que estão se dedicando ao máximo. Eu aqui no Ittihad, com final da Copa Árabe e em terceiro na Liga, Micale liderando com o Hilal, Chamusca na final da Copa do Rei, o Zaluar com um acesso importantíssimo depois de 28 anos. Então tanto os técnicos como as comissões estão se dedicando muito para que os brasileiros voltem a ter respeito em um mercado que sempre gostou muito dos brasileiros. A gente tem informações de mais sondagens em mais técnicos brasileiros para a próxima temporada. Ficamos felizes em fazer parte disso. Que tenham cada vez mais profissionais por aqui”.

“As condições aqui melhoraram bastante. Muitos ex-jogadores virando dirigentes, alguns passaram pela Europa e têm mentalidade diferente. Hoje se encontra uma condição melhor para se trabalhar. Eu hoje trabalhando no Ittihad, as informações que tenho é que melhorou muito de anos anteriores. De um modo geral melhorou bastante. Algo que a gente ouve é que os jogadores sauditas hoje são bem mais profissionais que alguns anos atrás, então isso faz parte do nosso trabalho aqui também. Essa conscientização de serem atletas, não só jogadores. A chegada de atletas estrangeiros ajuda muito também nesse sentido”.

Na última sexta-feira mais um nome de peso se juntou ao ‘esquadrão brasileiro’: Mano Menezes foi confirmado como novo comandante do Al Nassr, com contrato até 2022. Com isso, a liga nacional terminará com quatro brasileiros entre as 16 equipes.

Mas quem é o quarto? Péricles Chamusca, que desde 2019 está à frente do Al-Faisaly e está perto de fazer história no país. Finalista da Copa do Rei, o técnico é o primeiro brasileiro a chegar à decisão em mais de 30 anos.

“Acho que está sendo um processo natural essa retomada de mercado. Depois que a gente conseguiu credibilizar melhor nossa licença, com a CBF Academy, isso tem nos ajudado. Mas, sem dúvida, os brasileiros que estão chegando aqui, fazendo bons trabalhos, conseguindo resultados, facilita muito para a retomada. Para mim é um processo natural”, disse Chamusca.

Não fosse uma regra da federação local que restringe a troca de técnicos durante as temporadas, o sucesso dos treinadores brasileiros na Arábia Saudita poderia ter mais um representante na primeira divisão.

Após garantir o acesso da Divisão 2 para a Divisão 1 (similares às séries C para B) com Akhdoud após quase três décadas, Luis Antonio Zaluar foi mais um nome que chamou a atenção na elite saudita, recebeu um convite para assumir o Al Wehda, que briga para se manter na primeira divisão nacional.

“Sucesso do Carille, com um trabalho maravilhoso, o do Micale, que assumiu o Hilal e lidera o campeonato, o Chamusca já na terceira temporada e indo para final da Copa do Rei, e eu conseguindo esse acesso do clube que buscava isso há 28 anos… Isso mostra que gradativamente a gente vai recuperando espaço. E isso vai abrir campo para mais treinadores brasileiros, com formação e atualização, e com certeza em breve retomaremos o que foi perdido”.

“As condições de trabalho nesse momento são excelentes. Os times sauditas não devem nada aos brasileiros hoje. Evidentemente o futebol no Brasil mexe mais com torcida, mídia, mas aqui por ser um país bem menor, em termos de estrutura e profissionalismo, evoluiu muito”, disse Zaluar.