brasileiros têm grande atuação, Benzema faz dois, Real passa pelo Cádiz e assume a liderança

A vitória, que teve gols marcados por Benzema, duas vezes, e Odriozola, fez com que o clube merengue assumisse a liderança do Campeonato Espanhol. Agora, os comandados por Zidane têm 70 pontos e uma rodada à frente em relação ao rival Atlético de Madrid

Já o Cádiz, com a derrota, segue no meio da tabela. A equipe tem 36 pontos conquistados e está a cinco da zona de rebaixamento.

No time titular escalado por Zidane, os brasileiros Militão, Casemiro, Marcelo, Vinícius Júnior e Rodrygo foram titulares. O volante chegou a dar uma assistência na partida, enquanto os outros tiveram boa atuação na convincente vitória.

Todos os gols saíram na primeira etapa. E em um intervalo de 10 minutos. Aos 30, após falta em Vini Júnior dentro da área, de pênalti, Benzema abriu o placar.

Em seguida, três minutos depois, o lateral Odriozola fez o segundo. Marcelo achou Benzema, que cruzou na medida para o espanhol ampliar o placar.

O gol da vitória saiu aos 39. Vinícius Júnior disputou a bola dentro da área, que ficou com Casemiro. O volante achou o francês, que fez seu segundo na partida.

Na próxima rodada, o Cádiz encara o Real Valladolid, no sábado, fora de casa, às 11h15. Já o Real Madrid recebe o Betis, no mesmo dia, às 16h.

GOLS: Real Madrid: Benzema (2x) e Odriozola

CÁDIZ: Ledesma; Carcelén (Martínez), Jiménez, Mauro e Espino (Alejo); Salvi (Lozano), Jónsson, Mari (Cala) e Izquierdo; Negredo (Saponjic) e Sobrino. Técnico: Álvaro Cervera

REAL MADRID: Courtois; Militão, Varane (Carvajal) e Nacho; Odriozola (Isco), Blanco, Casemiro e Marcelo (Gutiérrez); Rodrygo, Vinícius Júnior (Asensio) e Benzema (Mariano Díaz). Técnico: Zinedine Zidane

