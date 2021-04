Braz traz detalhes da ‘novela’ Arrascaeta, revela postura que Flamengo terá e indica desfecho após imbróglio

Um dos principais nomes da vitória do Flamengo sobre o Vélez por 3 a 2, Arrascaeta foi protagonista também de um imbróglio nos últimos dias. O empresário do atleta cobra uma valorização rubro-negra. E o vice de futebol Marcos Braz comentou sobre o assunto.

Em contato com a imprensa no retorno do clube ao Brasil, o cartola afirmou que a direção terá cuidado ao tratar do assunto com o atleta e agente. Além disso, Braz deixou claro que o Flamengo chegará a um denominador comum para continuar com Arrascaeta.

“Não muda nada do que pensamos sobre o Arrascaeta. Fez mais um golaço, como muitos outros. Fez mais um jogo acima da média como sempre fez. Tanto é que quando fomos comprar pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema, vai acabar”, disse Braz, completando.

“Temos a situação dele e de outros jogadores que temos que ter o mesmo cuidado. Evidente que ele é um jogador com uma importância enorme no elenco, mas tem que esperar mais um pouquinho. É questão de dinheiro e situações que precisamos esperar para avançar”, finalizou.

Arrascaeta é um dos destaques do time desde que chegou em 2019. No entanto, neste período, viu outros jogadores ganharem uma valorização, como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Arão e Diego Alves.

Foi aí que o empresário Daniel Fonseca bateu na tecla de que o camisa 14 merece uma valorização do clube. O Flamengo, prejudicado pela pandemia, tenta contornar, pois abriu mão de Rafinha por conta de uma falta de espaço para gastar mais com salários nesta temporada.