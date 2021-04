Brecha no WhatsApp permite que usuários sejam stalkeados

Usuários encontram mais um brecha no WhatsApp que possibilita acessos de stalkers. Empresas de comunicação digital estão usando uma brecha da funcionalidade do aplicativo para oferecer serviços de monitoramento de usuários.

Segundo a empresa de tecnologia Traced, o WhatsApp disponibiliza o status de “online” de todas as contas do aplicativo sem limitação, tanto para contatos salvos, como para contatos fora da agenda. Neste sentido, algumas instituições começaram a usar esta brecha para controlar a atividade do usuário na plataforma, o que gera uma grande oportunidade para curiosos.

Brecha permite descoberta de traição

As plataformas de monitoramento só precisam do número de telefone para iniciar com os rastreios. Após todas as configurações, o sistema começa a mostrar todos os horários em que o usuário esteve online no WhatsApp.

Caso um usuário desconfiado (de alguma traição) colocar o número de seu companheiro e da outra pessoa em questão no sistema de monitoramento, a plataforma apontará se as duas pessoas estavam online no mesmo momento, o que pode indicar uma conversa entre os perfis de usuários, por exemplo.

O procedimento é feito com apenas um número de celular, sem alguma autorização ou verificação de terceiros. Desta forma, a pessoa que está sendo monitorada não consegue descobrir o rastreio.

Além disso, as empresas que fornecem esses serviços não estão obstruindo os termos de uso do WhatsApp, visto que o próprio aplicativo permite que todos os usuários vejam os status online.

Contudo, existem medidas que podem evitar este problema de forma simples, via rede social. O WhatsApp poderia disponibilizar a opção de desabilitar o status de online, ou ainda, permitir a visualização apenas para contatos salvos na agenda do usuário.

Saiba como usar o PIX no Whatsapp

O Banco Central autorizou o WhatsApp a realizar pagamentos e transferências bancárias entre usuários do aplicativo pelo PIX. Com isso, o serviço passou a ser disponibilizado na Conta Zap, que pode ser utilizada no Android e iOS.

Através da Conta Zap é possível fazer transferências e pagamentos através do aplicativo Whatsapp, que funciona neste segmento desde o ano de 2018. Importante lembrar que em meados do ano de 2020, o Banco Central havia suspendido a tentativa do Facebook de realizar testes com a Visa e Mastercard.

A autorização do Banco Central foi justamente para que, através do Whatsapp, os correntistas de diferentes instituições bancárias pudessem realizar transações. O modelo adotado ainda está em fase inicial.

Além disso, a autorização do Banco Central não vai permitir que o Whatsapp tenha um local próprio no aplicativo para guardar dinheiro, como uma espécie de poupança, mas apenas um intermediador de pagamentos. Em meio a essas condições, a Conta Zap saiu na frente nessa inserção em favorecimento de sua fintech, através do uso do recurso do PIX no WhatsApp.

O CEO da Conta Zap, Roberto Marinho Filho, disse que “Esta é reconhecidamente a maneira mais prática e fácil de se realizar uma transferência de valores no mercado hoje, e está disponível para todos os brasileiros, mesmo aqueles que não possuem conta bancária”.

Roberto se mostrou bastante otimista com a inserção da Conta Zap no uso do PIX pelo Whatsapp, de maneira a comemorar a entrada da empresa.

Leia também: WhatsApp tem falha no sistema que permite bloqueio da conta por terceiros