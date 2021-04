Briefing faz prévia da Emília-Romanha e debate últimas informações

Assista aos melhores momentos da classificação do GP da Emília-Romanha (Crédito: GRANDE PRÊMIO com Reuters)

A Fórmula 1 chega para a primeira corrida na Europa com o GP da Emília-Romanha, e o GRANDE PRÊMIO faz a análise de tudo que acontece em Ímola. Neste domingo (18), o BRIEFING traz a prévia da segunda etapa do campeonato e traz as últimas informações do paddock italiano.

Lewis Hamilton sai na posição de honra, depois de superar a dupla da Red Bull. Sergio Pérez vai alinhar em segundo, logo à frente de Max Verstappen. Charles Leclerc e Pierre Gasly completam os cinco primeiros.

A largada da prova em Ímola está marcada para as 10h (de Brasília). Por isso, a partir das 9h, Victor Martins, Fernando Silva e Pedro Henrique Marum já fazem a prévia da etapa italiana. Logo depois, o GRANDE PRÊMIO segue ao vivo acompanhando o GP, com comentários de Renato Ribeiro, Felipe Noronha e Andy Bizzocchi.

A PRIMEIRA EDIÇÃO DO BRIEFING NESTE DOMINGO:

Conheça o canal do Grande Prêmio no YouTube! Clique aqui.

Siga o Grande Prêmio no Twitter e no Instagram!

WEB-STORIRES: o grid de largada do GP da Emília-Romanha!

A largada para a segunda etapa de 2021 acontece às 10h (de Brasília). O GRANDE PRÊMIO acompanha AO VIVO e em TEMPO REAL todo o fim de semana do GP da Emília-Romanha de Fórmula 1.