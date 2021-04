Briga em Cruzeiro x Atlético-MG teve Hulk chamando rival de ‘juvenil’ e ouvindo até ‘chifrudo’; veja diálogo

O jogadores William Pottker, do Cruzeiro, e Hulk, do Atlético-MG, foram expulsos no segundo tempo do clássico no Campeonato Mineiro após o atacante atleticano sofrer um arranhão no peito e revidar com um empurrão.

Depois de receberem o cartão vermelho, eles continuaram a discutir de forma acalorada nas escadas de acesso ao túnel.

A “TV Globo” divulgou o áudio e as imagens da briga que aconteceu depois. Fora do campo, Hulk, olhou para Pottker, mostrou o arranhão e disse: “Palhaço, rapaz!”.

Nisso, os atletas passaram a se xingar com vários palavrões. É possível ouvir Pottker chamar Hulk de “chifrudo” e dizer que ele “transa com a mulher dos outros”.

Furioso, o atleticano respondeu:

“Você é covarde, rapaz. Vai embora, juvenil. Vai mané, otário. Ô machão, dentro de campo você é homem né? Vai otário, mané”, dise Hulk.

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança do Estadual.